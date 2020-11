Aus Sorge, dass Schüler über Gleise laufen: Stützkonstruktion soll für sicheren Bahnübergang sorgen

Bei der Untersuchung der Fußgängerbrücke beim Bahnhof durch das Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger sind erhebliche Mängel in der Baukonstruktion festgestellt worden. Deshalb muss sie zwingend saniert werden. Bis das im kommenden Jahr dann der Fall sein wird, soll eine Stützkonstruktion Sicherheit bringen.

An den Stützen und am Hauptträger der Brücke beim Mühlheimer Bahnhof sind unübersehbare Korrosionsspuren vorhanden. Auch die Treppenwangen und das Geländer sind betroffen. Außerdem sind an den Stufen der großen Treppe der Brücke Verformungen erkennbar. An mittlerweile ausgebauten Stufen wurde die Bewehrung freigelegt. Am Bewehrungsstahl ist schon eine deutliche Lochfraß-Korrosion zu sehen. Diese rapide fortschreitenden Beschädigungen der zahlreichen Stahlbetonteile haben somit Auswirkungen auf die Standsicherheit. Auf Grund eines um 38 Prozent über der Kostenberechnung gelegenen Ausschreibungsergebnisses für die Sanierung der Fußgängerbrücke, hat der Mühlheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. September dieses Jahres einstimmig beschlossen, die Ausschreibung der Brückensanierung vom 3.Juli aufzuheben und eine erneute Ausschreibung der Brückensanierung in zwei Gewerke zu beauftragen.

Aufgrund der Befürchtung, dass insbesondere die Schüler den Umweg über den Bahnübergang scheuen könnten und damit die Gefahr bestünde, dass die Gleise der Bahnstrecke im Bereich der Brücke gequert werden könnten, hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro Breinlinger, die Firma Holzbau Milkau und die Verwaltung beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten mit welcher Konstruktion und welchen Kosten die Querung der Brücke über den kommenden Winter gewährleistet werden könnte.

Die Betriebe haben gemeinsam eine Stützkonstruktion entworfen, die die Brücke mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand von 4650 Euro entsprechend sichert und einen Weiterbetrieb bis zur Sanierung ab April des kommenden Jahres möglich macht. Im Hinblick auf die hohe Anzahl an Querungen und dem vertretbaren Kostenniveau für die voraussichtlich fünfmonatige Nutzungszeit der Stützkonstruktion, hat jetzt der Gemeinderat Mühlheim die Beauftragung der Stützkonstruktion an die Mühlheimer Firma Milkau beschlossen. In den Herbstferien wurde die temporäre Abstützung der Treppenstufen bereits vorgenommen. Holzträger wurden mit Anker in der Unterkonstruktion der Treppen eingebaut. Die Spannweite der Stufen wird somit wesentlich verringert und verhindert, dass einzelne Stufen durchbrechen.