Architekt kauft Fischerhaus

Vor einem Vierteljahr wäre es für den Tuttlinger Architekten Günter Hermann, Chef des gleichnamigen Architektenbüros in Tuttlingen und Stuttgart, noch ein guter Witz gewesen, wenn jemand zu ihm gesagt hätte, er werde stolzer Besitzer des Fischerhauses in der Bergstraße in der Mühlheimer Oberstadt. Jetzt ist es Tatsache. Der renommierte Planer hat das alte, geschichtsträchtige Haus erworben und will damit den Mühlheimern zeigen, dass es sich lohnt, auch ein altes Gebäude wieder bewohnbar zu machen.

Die Stadt Mühlheim hat das Gebäude aus dem Jahr 1705 vor 30 Jahren gekauft. Seit dieser Zeit hat die Stadt immer wieder versucht, eine Lösung zu finden, was daraus werden soll. Das ist aber bisher nicht ernsthaft gelungen. „Jetzt ist uns mit Architekt Hermann die Ideallösung gelungen“, freut sich Bürgermeister Jörg Kaltenbach über den Verkauf der alten Immobilie, die schon einigen Jahre nicht mehr bewohnt war.

Dass der neue Besitzer es jetzt nicht brach liegen lässt, ist bereits sichtbar: Ein Bautrupp durchforstet das alte Gebäude. Was nicht mehr zu gebrauchen ist, wird fachmännisch entsorgt. Architekt Günter Hermann, der vor rund 20 Jahren von der Stadt Mühlheim mit der Umgestaltung im Vorderen Schloss betraut worden ist, will aus dem alten Gemäuer das machen, was es früher einmal war: ein ansehnliches, interessantes Fachwerkhaus. (ly)