Arbeiter-Samariter-Bund baut Wache in Mühlheim

Der Versuch, in Mühlheim eine Rettungswache für schnelle Hilfe für Verletzte und Kranke auf dem Oberen Heuberg und im Oberen Donautal einzurichten, ist abgebrochen worden. Seit einigen Wochen fahren keine Rettungsfahrzeuge mehr von Mühlheim aus zu Einsätzen. Der Arbeiter-Samariter-Bund unternimmt jetzt einen neuen Anlauf.

Der Baubeginn der neuen Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mühlheim ist für April im Gewerbegebiet „Am Lippach“ geplant. Das Gebäude besteht zunächst aus sieben Containern und einem Stellplatz für das Rettungsfahrzeug. Das Aufstellen der Container ist für Mai geplant. Ab Juli soll die Rettungswache für die Region einsatzbereit sein. Bei einer Ortsbegehung mit dem stellvertretenden ASB-Landesgeschäftsführer Daniel Groß, dem Landespersonalleiter Marcus Mehlhose und dem Kreisverbandsvorsitzenden Hellmut Dinkelaker, stellte Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach den künftigen Standort vor. Die temporäre Rettungswache in Containerbauweise soll innerhalb der nächsten Jahre durch ein festes Gebäude im Umfeld des neuen Feuerwehrmagazins ersetzt werden, so der Schultes.

Zunächst müsse der Probebetrieb abgewartet werden, so Groß. Dieser ist bis Jahresende 2019 vom zuständigen Bereichsausschuss festgelegt worden. Anschließend fällt die Entscheidung über eine dauerhafte Rettungswache im 24-Stunden-Betrieb an 365 Tagen im Jahr. An der Rettungswache in Mühlheim soll künftig ein ASB-Rettungswagen stationiert sein, der von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr im Einsatz sein wird. Er unterstützt den Rettungsdienst des DRK im Landkreis Tuttlingen. Voraussichtlich sechs Mitarbeiter werden sich von der Rettungswache aus um die Menschen in der Region kümmern und die Notfallrettung unterstützen.

Der ASB ist neben DRK, Johannitern und Maltesern Partner des Landes Baden-Württemberg in Notfallrettung und Krankentransport. Er betreibt derzeit 43 Rettungswachen in 22 Rettungsdienstbereichen. Die Entscheidung, die vorläufige Vorhaltung der Rettungswache Mühlheim an den ASB abzugeben, wurde im Frühjahr 2017 auf Landesebene beschlossen. Der zuständige Bereichsausschuss des Rettungsdienstbereichs Tuttlingen hat diesen Beschluss am 29. November 2017 bestätigt.

„Durch den derzeitigen Personalmangel im Rettungswesen kommt es landesweit verstärkt zu Kooperationen zwischen den einzelnen Leistungserbringern. DRK und ASB sehen diese „Krisenzeit“ daher auch als Chance, gemeinsam das Bestmögliche für die Notfallrettung der Menschen im Landkreis Tuttlingen zu tun“, so der DRK-Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret.