Ärztemangel: Was aus Nachwuchs-Sicht für den Job als Landarzt spricht

Die hausärztlichen Versorgung im Landkreis Tuttlingen

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sieht den Mangel an Hausärzten als gravierendes Problem. Landesweit sind derzeit 37 Prozent der Hausärzte 60 Jahre oder älter. Auf einen Hausarzt kommen im Landesschnitt etwa 1500 Einwohner. Diese Zahlen gehen aus dem Versorgungsbericht 2020 der KVBW hervor.

Im Landkreis Tuttlingen praktizieren demnach aktuell 69 Hausärzte. Damit kommen auf einen Hausarzt im Kreis etwa 2000 Einwohner, 500 mehr als im Landesschnitt.

Höher ist im Landkreis auch der Anteil der älteren Ärzte: 42 Prozent sind mindestens 60 Jahre alt. Der hausärztliche Versorgungsgrad liegt nach Zahlen der KVBW für den Planungsbereich Tuttlingen bei rund 85 Prozent (Stand Februar 2021). Als unterversorgt gelten Gebiete, in denen der Versorgungsgrad bei Hausärzten unter 75 Prozent liegt.

Dennoch macht sich ein Ärztemangel in der Region bemerkbar. Mehrere Städte und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen suchen händeringend nach hausärztlichem Nachwuchs. Einige Beispiele dafür sind etwa die Gemeinde Rietheim-Weilheim, die nun seit mehr fast drei Jahren versucht, einen Hausarzt zu gewinnen. In Immendingen ist die Schaffung eines Ärztehauses im Gespräch, um die hausärztlche Versorgung weiter zu sichern. Auch in Emmingen-Liptingen ist man derzeit auf der Suche nach weiteren Hausärzten.

Dabei gibt es für Allgemeinmediziner, die in der Region ansiedeln wollen, verschiedene Fördermöglichkeiten: Die KVBW geht das Thema Ärztemangel mit dem Förderprogramm „Ziel und Zukunft“ an, das auch in der Region Tuttlingen die Niederlassung von Hausärzten fördert. Das Land Baden-Württemberg unterstützt mit dem Programm „Landärzte“. Darüber hinaus gibt es auch regionale Initiativen, wie etwa die DonauDocs. Seit 2013 versucht diese mit verschiedenen Aktionen das angestaubte Landarzt-Image aufzupolieren und junge Ärzte in die Region Tuttlingen zu locken. (ale)