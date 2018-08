„Angefangen und nie wieder aufgehört“

Der aus Nendingen stammende Michael Oertel gibt am heutigen Freitag, 31. August, mit seiner Band im Gemeindezentrum in Stetten ein Sommerkonzert. Unsere Mitarbeiterin Nele Fauser hat mit Oertel über die Rückkehr in die Heimat und seine Zukunftspläne gesprochen.

Herr Oertel, Sie sind in Nendingen geboren und leben inzwischen in Freiburg. Im Mai dieses Jahres haben Sie schon in Tuttlingen gespielt und am kommenden Freitag nun in Stetten. Wie fühlt es sich an, in der Heimat aufzutreten?

Ich freue mich, zu Hause zu spielen. Man sieht bekannte Gesichter und ist in einer bekannten Umgebung. Die ganze Veranstaltung wurde sehr liebevoll organisiert und ist erst durch einen Kontakt entstanden, den ich durch den Fußballclub Nendingen bekommen habe. Es fühlt sich alles sehr familiär und vertraut an, wenn man in seiner Heimat auftritt.

Dort hat Ihr musikalischer Werdegang ja auch begonnen.

Das stimmt. Mit vier Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Danach kam dann die Gitarre und schließlich habe ich angefangen zu testen, wie weit ich mit der Musik komme und meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe also quasi ein Mal angefangen und dann nie wieder aufgehört.

Heute arbeiten Sie unter anderem als Gitarren- und Klavierlehrer. Wie schwer ist es, mit der Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen?

Dass das Musikbusiness hart ist, dürfte wohl vielen bekannt sein. Ich kenne wahnsinnig gute Musiker, die viele Preise gewonnen haben und trotzdem in Restaurants oder als Fliesenleger arbeiten müssen, wenn sie gerade nicht auf Tour sind. Da klafft eine große Lücke zwischen dem Ausleben des eigenen Traumes und einem finanziell abgesicherten Leben. Das kommt auch davon, dass die Entwicklung immer weiter in Richtung Social Media und Streaming-Plattformen geht. So wird es immer schwieriger, mit der Musik wirklich Geld zu verdienen.

Das hört sich ja alles nicht so positiv an. Für wie zukunftsfähig halten Sie den Beruf des Livemusikers denn noch?

Da bin ich ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie zukunftsfähig das Leben als Musiker ist. Dabei meine ich Musiker allgemein, aber auch mich selbst. Ich sehe nicht, dass die Entwicklung, wie sie momentan vorangeht, sich irgendwann umkehrt.

Einen großen Schritt in Ihrem musikalischen Werdegang haben Sie in diesem Jahr schon getan, indem Sie ihr erstes Album „Soul Sailor“ veröffentlichten. Wie fühlt es sich an, eine eigene Platte auf den Markt zu bringen?

Es ist schön, dass das Album fertig ist und wir es tatsächlich herausbringen konnten. Ich freue mich, dass die Menschen sich noch einen Teil meiner Musik mit nach Hause nehmen können, wenn sie bei einem meiner Konzerte waren.

Und wie sind die Reaktionen auf das Album?

Grundsätzlich positiv. Es gibt auch Kritik, aber die ist durchweg konstruktiv. Es ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, er findet die CD komplett schlecht.

Ein paar Songs von ihrem ersten Album werden die Zuschauer bestimmt auch am Freitag in Stetten hören können. Auf was können die Gäste sich sonst noch freuen?

Wir werden alles tun, damit wir und die Gäste Spaß haben. Wir wollen einfach nur unsere Musik teilen und die Leute damit begeistern. Dafür geben wir bei jedem Konzert alles.