Als es für Schüler Kakao und Rosinenbrötchen gab

Wie stark sich das Schulsystem über die vergangenen Epochen hinweg verändert hat, zeigt seit Dezember eine Ausstellung im Dachgeschoss im Vorderen Schloss in Mühlheim. Bei einem Themenabend haben die beiden Vorsitzenden des Heimatvereins, Christoph Heieis und Ursula Scheunemann, kürzlich gemeinsam mit Stadtarchivar Ludwig Henzler die Schulgeschichte von Stetten und Mühlheim nachgezeichnet.

Auf Schautafeln, in Vitrinen und mit alten Schulmöbeln nimmt die aktuelle Ausstellung die Besucher auf eine Zeitreise mit, die auch beim Themenabend bei den Zuhörern einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Konzipiert wurde die Ausstellung im Dachgeschoss vom Mühlheimer Museum im Verbund mit dem Museum Oberes Donautal, in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein.

Erstmals berichtet wurde vom Schulbetrieb in Mühlheim um das Jahr 1499. Vor mehr als 500 Jahren sei die Kinderarbeit in der Landwirtschaft als Hüte-Bub oder Hüte-Magd wichtiger gewesen als die Schule, erklärten die drei Referenten.

„Schulwunder von Mühlheim“

Hochinteressant war es für die Teilnehmer des Themenabends, zu erfahren, dass es im Jahr 1705 ein schweres Unglück gab – Teile eines Hauses waren zusammengefallen. Von einem „Schulwunder von Mühlheim“ sei damals auch in den umliegenden Gemeinden gesprochen worden. Denn wie ein Wunder waren bei dem Unglück zwar Schüler verschüttet, aber niemand so schwer verletzt worden, dass man hätte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Der damalige Lehrer Nestel habe in einem spannenden Bericht alles fein säuberlichen für die Nachwelt festgehalten, sagten die Referenten.

Im Mai 1949 sei eine Schülerspeisung eingerichtet worden, klärten Heieis, Scheunemann und Henzler die Zuhörer auf. Konnten manche dies zunächst nicht ganz nachvollziehen, wurden einige dann aber doch nachdenklich, als Mitglieder des Heimatvereins eine Tasse Kakao und Rosinenbrötchen zum Verkosten reichten.

Immer wieder warfen die Referenten in Kurzbeiträgen auch einen Blick nach Stetten: Dort habe es für den Schulbetrieb ein eigenes Schulhaus gegeben. Bedingt durch den Flüchtlingszuzug musste ab Oktober 1951 das Nebenzimmer im Gasthaus „Krone“ für den Schulbetrieb angemietet werden.

Spannend war für die Gäste außerdem, dass sich die Nachbarn in Fridingen und im Gemeindeverwaltungsverband offenbar mit Mühlheim und Stetten nicht ganz einig waren, was das „Schulprojekt Bergsteig“ betraf. So sei damals schon gemutmaßt worden, Mühlheim und Stetten würde sich mit der Grundschule zufrieden geben müssen.