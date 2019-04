Aktmalerei und Grafiken: ein geplanter Zufall

„Im Grunde bin ich zu der Ausstellung mit Sigi Kossack gekommen wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt Achim Ketterer, der mit dem Künstlerkollegen aus Mühlheim derzeit im Vorderen Schloss in Mühlheim ausstellt. Und trotzdem passte das zufällige Doppel-Engagement von Anfang an und zieht seine Faszination vor allem aus den Gegensätzen beider Künstler. Verantwortlich dafür ist auch Museumsleiterin Silvia Schaible.

„Aktmalerei ist eigentlich ausgebrannt“, sagt Ketterer. Aber als Silvia Schaible ihn kontaktierte und ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, eine Aktserie in Mühlheim auszustellen an der Seite von Sigi Kossack, waren sowohl er als auch die Museumsleiterin verblüfft. „Ich hatte gerade eine Aktserie begonnen und den Sigi Kossack kenne ich schon lang“, sagt Ketterer. Das hingegen war Silvia Schaible nicht bekannt. „Ich wollte aber schon immer eine Doppelausstellung mit Achim Ketterer und Sigi Kossack machen. Zudem finde ich Aktmalerei spannend – und besonders die Werke von Achim Ketterer“, sagt Schaible.

Achim Ketterer lebt und arbeitet in Tuttlingen. Nach einem Studium der Landschaftsarchitektur schloss sich ein Architekturstudium an der Kunstakademie Stuttgart an. Die künstlerische Basisausbildung erhielt Ketterer an der Kunstschule Hohenstein. Seit 2001 studiert er das Thema Akt an der Kunstschule Hohenstein. Bei Prof. Markus Lüpertz studierte Ketterer zudem Malerei und Zeichnung an der Kunstakademie.

Der Wunsch der Museumsleiterin war binnen weniger Monate umgesetzt. Acht Aktmalereien von Achim Ketterer in kleinen Formaten hängen in der Ausstellung neben Grafiken von Sigi Kossack, der zugunsten von Ketterer auf Malereien verzichtet hat. So kommt der Kontrast zustande, den Silvia Schaible beabsichtigt hat. „Wenn zwei Künstler zu ähnlich sind, dann entsteht bei so einer Doppelausstellung keine Spannung.“

So zeigt Sigi Kossack aktuelle Werke der letzten vier Jahren, während Ketterers Aktserie eigens für die Ausstellung entstanden ist. Sigi Kossack ging in den 70er-Jahren in die Malerlehre bei Hans Bucher, dem Landschaftsmaler, der in seinem Künstlerhaus „Scharf Eck“ in Fridingen ein künstlerisches Zentrum errichtet hatte. Bis zu Buchers Tod war Kossack Mitarbeiter des Fridinger Künstlers. Seit 2002 Kossack arbeitet als freischaffender Künstler, der sich mit seinen Ausstellungen in der Region einen Namen gemacht hat.

Nun stellen die beiden befreundeten Künstler erstmals gemeinsam aus. Auf der einen Seite die Akte Ketterers mit Titelnamen „Körper, Geist und Leben“ oder „Spur“, die mit dem Betrachter „sprechen“ und Geschichten im verdichteten Bildraum freigeben. Auf der anderen Seite stehen die Malereien Kossacks, die wandelbar daherkommen, mit Öl, Kreide oder Aquarell die Themen Mensch und Natur in den Mittelpunkt rücken und immer wieder in fantasievollen Wendungen Metamorphosen hervorbringen.