Aesculap-Kicker gewinnen 27. Firmen-Cup

Das 27. Firmen-Fußballturnier der Fußballabteilung des VfL Mühlheim ist nach drei Tagen Firmen-Fußball auf dem Sportgelände Ettenberg mit dem Sieg der Kicker von Aesculap Tuttlingen zu Ende gegangen. Im Finale besiegte Aesculap das Team der Firma Karl Storz Tuttlingen mit 3:2.

40 Spiele auf zwei Kleinfeldplätzen waren notwendig, bis der Turniersieger feststand. Das beliebte Fußballturnier auf dem Ettenberg war wegen Corona drei Jahre ausgefallen, was der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter Daniel Dilger bei der Siegerehrung am Donnerstagabend nochmals bedauerte. Das Interesse war an allen drei Tagen trotz der hochsommerlichen Temperaturen nicht schlecht. Hin und wieder wurden die Firmenkicker von ihren Arbeitskollegen beim Spiel tatkräftig unterstützt. Ein Kuriosum war vor allem Mutpol. Das Team bekam in sieben Turnierspielen nur ein einziges Gegentor, belegte aber in der Abschlusstabelle nur Rang fünf.

Bis auf eine einzige Ausnahme, am ersten Turniertag, verliefen alle Paarungen in sehr friedlicher und kameradschaftlicher Atmosphäre. Hier wolle es sich der VfL in Zukunft überlegen, solche Teams, die für Unruhe sorgen, überhaupt wieder einzuladen. Bedauerlich: Am dritten Turniertag erwischte es den Mühlheimer Marcel Schilling (KLS Martin) bei einer Aktion ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass er mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden musste.