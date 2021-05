Ab 2023 will der ASB von neuer Rettungswache ausrücken

Der Arbeiter- und Samariterbund (ASB) will im kommenden Jahr mit dem Bau einer Rettungswache im direkten Umfeld des fertiggestellten Feuerwehrmagazins beginnen. Dieses soll bis im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein. Im Zusammenspiel zwischen Feuerwehrmagazin und Rettungswache entsteht damit ein Rettungszentrum mit regionaler Strahlkraft in einem Einzugsgebiet für etwa 20 000 Menschen.

Der ehrenamtliche Vorsitzende des ASB-Regionalverbandes, Hellmut Dinkelaker aus Tuttlingen, freute sich über die Unterstützung des Mühlheimer Gemeinderats und sagte, auch im Namen des stellvertretenden Landesgeschäftsführers Daniel Groß: „Wir möchten den Standort Mühlheim schnell und kraftvoll weiterentwickeln.“ Zuvor hatte der Mühlheimer Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung dem Vorhaben und dem Bauantrag zugestimmt. Bürgermeister Jörg Kaltenbach sagte: „Im Notfall kann jede Minute über Leben und Tod entscheiden. Deshalb ist der Bau und der dauerhafte Betrieb einer Rettungswache hier in Mühlheim zum Wohle der gesamten Region ein Segen.“ Das Einzugsgebiet der Mühlheimer Rettungswache umfasst Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Kolbingen, Mahlstetten, Nendingen, Teile der Tuttlinger Nordstadt, Renquishausen sowie die Gemeinde Neuhausen ob Eck und deren Teilorte Schwandorf und Worndorf.

Der ASB hat die Planungsgesellschaft Weber (Gosheim) beauftragt, die Planung und Bauleitung für den Neubau einer Rettungswache mit Sozialräumen und einer Fahrzeughalle zu übernehmen. Weber hatte bereits die Objektplanung und die Bauleitung für das Feuerwehrmagazin inne. Bereits während der Bauphase für das neue Domizil der Feuerwehr Mühlheim und Statten wurden die Weichen für die zukünftige Rettungswache gestellt.

Sämtliche Versorgungsleitungen und der Nahwärmeanschluss sind im Auftrag des ASB bereits mitverlegt worden. Die neue Fahrzeughalle wird vier Boxen umfassen. Neben dem Rettungswagen und dessen Reservefahrzeug sollen auch zwei Boxen für Krankentransportwagen entstehen. Die Fahrzeuge sind bisher in Tuttlingen untergebracht.

Seit Juli 2018 betreibt der ASB im Mühlheimer Gewerbegebiet „Am Lippach“ bereits eine Rettungswache. Weil sich der Standort Mühlheim seinerzeit noch in einer Testphase befand, entschied sich der ASB für eine Übergangslösung in Form hochwertiger Container und eines großen Carports. Zwischenzeitlich wurde die Mühlheimer Rettungswache zu einer Dauereinrichtung und die Wache ist an allen Tagen im Jahr von 7 Uhr bis 19 Uhr besetzt.

Mittelfristiges Ziel bleibt, dass die Rettungswache in Mühlheim an 365 Tagen im Jahr an 24 Stunden besetzt wird. Ob und ab wann dies der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar. Es sind weitere Verschärfungen in Bezug auf die Einhaltung und Verkürzung der Hilfsfristen geplant. Von daher erscheint dieses Ziel auf Sicht der kommenden Jahre realistisch.