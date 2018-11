64 Unterstützer spenden über 10 000 Euro für Winterrasen

Anstelle des ungeliebten Ricotenplatzes wird es in Zukunft auf dem Mühlheimer Sportgelände Ettenberg für die Kicker einen sogenannten Winterrasenplatz geben. Die notwendigen Vorarbeiten dafür sind mittlerweile abgeschlossen. Nun kann der Rasen wachsen und gedeihen.

Der VfL Mühlheim hat für einen kleinen Teil der Finanzierung eine „Crowdfunding-Aktion“ im Internet ins Leben gerufen. Diese große Aktion wurde nun in den vergangenen Tagen erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben sich 64 Unterstützer mit kleineren und größeren Spendenbeträgen – auch mehrfach – beteiligt. So ist der stolze Betrag 10 125 Euro zusammen gekommen.

Spenden helfen, Bedingungen der Kicker zu verbessern

In der Gesamtsumme ist auch eine 1000-Euro-Spende der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar enthalten, auf deren Plattform das Projekt unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ abgewickelt wurde.

Der VfL Mühlheim hat sich jetzt bei den zahlreichen Unterstützern bedankt, die mit ihrer Spende helfen, die Trainings- und Spielbedingungen für die Kicker aller Altersklassen zu verbessern.

Nur vereinzelt wurden die angebotenen Gegenleistungen der VfL-Fußballabteilung in Anspruch genommen. Unterstützer-Shirts und Vereinsschals haben mehrheitlich den Besitzer gewechselt. Die Einlösung eines Selfies mit dem VfL-Landesligateam, der Teilnahme am Mannschaftsessen und der Ausleihe des VfL-Busses stehen noch aus. Ebenso müssen Spieler der ersten Mannschaft Klimmzüge an der Torlatte machen und schließlich darf ein Unterstützer auch noch den Anstoß beim Eröffnungsspiel für den neuen Platz ausführen.