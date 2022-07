60. Kleinfeld Handballturnier des Turnverein Mühlheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Mühlheimer Sportgelände Ettenberg gehört am Wochenende vom 22. bis 24. Juli dem Handballsport. Die Vorbereitungen auf das beliebte Kleinfeld-Handball-Pokalturnier sind so gut wie abgeschlossen. Das Mühlheimer Handballturnier ist inzwischen im sportlichen, wie auch im kameradschaftlichen Bereich zu einem Höhepunkt in der ganzen Region geworden. Es wird nicht umsonst bereits zum 60. Mal nach zweijähriger Corona-Pause ausgetragen.

In diesem Jahr haben sich über 100 Mannschaften aus 35 Vereinen, die meisten aus Baden-Württemberg, viele aber aus Bayern und aus anderen Bundesländern, für das Mühlheimer Turnier angemeldet. Ein Großteil der von weiter her angereisten Mannschaften verbringt die drei Tage in Zelten auf dem Ettenberg. So gibt es auf dem Mühlheimer Sportgelände wieder eine kleine Zeltstadt.

Sportlich gestartet wird am Freitag ab 15.30 Uhr mit dem Beach-Handballturnier für die weibliche und männliche A- und B-Jugend. Turnierbeginn für das Rasenturnier ist am Samstag um 12.30 Uhr. Die Fortsetzung der Turnierspiele ist am Sonntag bereits ab 10 Uhr.

Die Damen- und Herren-Mannschaften spielen wie immer, sowohl auf dem Rasen, als beim Beachturnier um wertvolle Pokale. Am Samstag messen sich zudem die A- und C-Jugend Mannschaften und am Sonntag die B- und D-Jugend Mannschaften beim Rasenturnier. Am Sonntag ist außerdem ein E-Jugend-Handballturnier geplant, welches auf dem vereinseigenen Kunststoffplatz ausgetragen wird. Alleine für das Rasenturnier haben 16 Herren- und 12 Damen-Mannschaften gemeldet.

Im großen Festzelt kann man sich fast rund um die Uhr verschiedene schwäbische Köstlichkeiten schmecken lassen. Zusätzlich gibt es einen Weizenbierstand, einen Obststand, sowie Kaffee und Kuchen. Am Freitag und am Samstag gibt es ab 21 Uhr Party Pur im Festzelt (Eintritt frei). Für die Nachtschwärmer herrscht Barbetrieb.

Wir freuen uns sehr, unser Turnier nach der zweijährigen Corona-Pause endlich wieder durchführen zu können und laden Sie recht Herzlich dazu ein, uns an diesem Wochenende zu besuchen!