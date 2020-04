46. Stetten-Turnier fällt aus

Das 46. Stetten-Fußballturnier wird im Jahr 2020 nicht ausgetragen. Es fällt aus und soll im Jahr 2021 in gewohnter Weise nachgeholt werden. Der VfL Mühlheim, der für den Stadtteil Stetten als einer der neun Fußballvereine aus ganz Deutschland an diesem Turnier teilnimmt, wird damit an Pfingsten nicht an den Hochrhein reisen können.

Dem FC Hochrhein Hohentengen-Stetten als diesjähriger Ausrichter dieses wohl einmaligen Fußballturniers ist diese wichtige Entscheidung alles andere als leichtgefallen. In der Verlautbarung an die teilnehmenden Vereine heißt es „aufgrund der aktuellen Situation in unserem Land und der Verordnung der Landesregierung vom 17. März ist es uns leider nicht möglich, das 46. Stetten-Turnier wie geplant vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 durchzuführen. Im Vordergrund steht aktuell die medizinische Versorgung sowie die Gesundheit der Bevölkerung. Wir haben uns daher, auch in Absprache mit unseren Gästen aus den teilnehmenden Stetten, entschlossen, das Turnier zu verschieben und, sofern es die Lage zulässt, vom 21. bis 24. Mai 2021 durchzuführen.“

Die Organisation für das einmalige Fußballturnier war für das 46. Turnier an Pfingsten 2010 am Hochrhein weit vorangeschritten. Es war fast schon „alles in trockenen Tüchern“. Die neun Vereine beschlossen, das Turnier an Pfingsten 2021 (21. Mai bis 24. Mai) nachzuholen. Der Ausfall 2020 soll in Zukunft die jeweilige Planung um ein Jahr verschieben. Der VfL Mühlheim hat das Turnier 2014 zum 100. Geburtstag der Fußballabteilung ausgerichtet. Der Ehrenvorsitzende Jürgen Rometsch ist im Verbund der neun Stetten-Fußballvereine zweiter Vorsitzender und Stellvertreter vom Vorsitzenden Heinz Albitz des FC Stetten-Hohentengen.