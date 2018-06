Der Stettener Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit Landschaftsplaner Achim Ketterer den aktuellen Verfahrensstand über die Sanierungsmaßnahmen auf dem Stettener Friedhof vor Ort diskutiert.

In diesem Zusammenhang wurde auch über die Verlegung der Ehrengräber und die Neuanlage der Ewigkeitsgräber angesprochen. Der Ortschaftsrat ist der Meinung, dass im Zuge der Sanierung auch die Friedhofsmauer innen neu gestrichen und im Sockelbereich teilweise grundsaniert werden müsse. Hierzu soll Ortschaftrat Georg Tribelhorn einen Kostenvoranschlag erstellen.

Der Ortschaftsrat ist der Überzeugung, dass das Planungskonzept gelungen ist und der Friedhof eine wesentliche Aufwertung erfahren wird. Abschließend wies Ortsvorsteher Emil Buschle darauf hin, dass die durchgeführten Maßnahmen zu einer Verteuerung der bisherigen Friedhofsgebühren führen wird.

Planer Achim Ketterer erörtert nochmals die wesentlichen Grundzüge der Planung. Insbesondere soll der Bereich für die Friedhof- und Gartenabfälle neu ausgestaltet werden. Der Behälter für das Splitt-Gut ist nun im nordwestlichen Bereich außerhalb des neuen Friedhofs vorgesehen. Weil der bisherige Friedhofsparkplatz den bisherigen Anforderungen nicht mehr genügt, soll der Mittelteil entsprechend asphaltiert werden und die eigentlichen Parkplätze sollen mit Rasenfugensteinen ausgebildet werden. Ebenso sollen entsprechende Entwässerungsrinnen eingebaut werden. Das vorliegende Angebot der Firma Schellhammer mit rund 40 000 Euro wurde an sie vergeben.

Weiter waren sich Ortsvorsteher Emil Buschle und der Ortschaftsrat einig, voraussichtlich im Oktober oder Mitte November im Bürgerhaus eine Klausurtagung durchzuführen. Diese soll an einem Freitagnachmittag und an einem Samstagvormittag mit externer Begleitung stattfinden. Mehrere Stettener Themen stehen unter anderem auf der Agenda: Wie viel Wachstum braucht Stetten? Wie soll sich Stetten wohnbaumäßig entwickeln? Es soll um die Zukunft des Ortschaftsrats und die Stärkung des bürgerlichen Engagements gehen, um den Waldkindergarten und die künftige Rolle der landwirtschaft in Stetten.

Aus der Mitte des Ortschaftsrates wurde abschließend darauf hingewiesen, dass Erdablagerungen im Bereich des alten Steinbruchs an der „Allmandsteige“ festgestellt worden sind. Kritisiert wurde auch, dass immer wieder auf dem Kirchplatz unzulässig geparkt werde. Dies müsse konsequenter überwacht werden, wurde gefordert. (wlw)