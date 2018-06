Der Modelleisenbahnclub Stetten/Donau ist mit dem abgelaufenen Vereinsjahr mehr als zufrieden gewesen. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus „Hirsch“ in Mühlheim stellte der Vorsitzende Thomas Buschle neben zahlreichen gemeinsamen Ausstellungs- und Messebesuchen die eigene Ausstellung in Stetten im vergangenen Januar in den Mittelpunkt der Vereinsarbeit.

Mit 1800 Besuchern war die Januar-Ausstellung des Eisenbahnmodellclubs Stetten/Donau wieder überaus erfolgreich. Viel Lob kam dabei von zahlreichen Besuchern und von den Gastvereinen, was den Stettener Machern sichtlich gut getan hat. Besonders hervorgehoben wurden dabei das gute Konzept der Ausstellung sowie die große Gastfreundschaft. Die Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Zeitung als Kooperationspartner ist erfolgreich fortgesetzt worden. Erwähnenswert war die Mitwirkung an den Modellbahnausstellungen in Leonberg, Lippstadt und Breisach. Das Highlight hierbei war die Teilnahme an der Messe „Modell-Hobby-Spiel“ in Leipzig mit weit mehr als 100000 Besuchern. Das Schülerferienprogramm der Stadt Mühlheim wurde zudem mit der Besichtigung des Stuttgarter Flughafens bereichert.

Größere Investitionen sind in eine neue, einheitliche Vereinsbekleidung und in neue Clubwagen-Modelle geflossen. Positiv war im vergangenen Jahr auch die Mitgliederentwicklung. Durch insgesamt vier Neueintritte hat der Club nun 40 Mitglieder – darunter sieben Frauen. Nach den ausführlichen Berichten des Schatzmeisters und der Kassenprüfer konnte die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet werden. Neuwahlen standen in diesem Jahr nicht an. Bei der anschließenden Aussprache wurde einstimmig eine notwendige Beitragserhöhung beschlossen.

Regionaler Bekanntheitsgrad

Ortsvorsteher Emil Buschle lobte die Vereinsarbeit und sieht den Verein als eine große Familie. Die jährliche Ausstellung sei ein großer Imageträger, der Stetten und Mühlheim bis weit über die Region hinaus zu einem großen Bekanntheitsgrad verhelfe, sagte Buschle. Der Vorsitzende Thomas Buschle gab eine Übersicht über die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2015: Höhepunkte sind die mehrtägigen Ausflug im Juli nach Düsseldorf und Amsterdam sowie die Teilnahme an der Messe „Die Modellbahn“ in München. Mittlerweile besteht eine Einladung zur Ausstellung von einem befreundeten Verein aus Schwendi.

Die Vorbereitungen für die „16. Stettener Modellbahntage“, die am 9. und 10. Januar 2016 stattfinden, laufen bereits auf Hochtouren. Vorsitzender Thomas Buschle konnte dafür bereits wieder exquisite Exponate gewinnen. (wlw)