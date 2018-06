Im Mühlheimer Ortsteil Stetten steht am Wochenende, 11. bis 14. Juli, das traditionelle Kesselbachfest an. Es ist im Lauf der Jahre zu einem der renommiertesten Sommerfeste in der Region geworden. Unsere Mitarbeiterin Lydia Waibel hat Roland Buschle, den Vorsitzenden der Musikkapelle Stetten, die das Fest ausrichtet, nach dem Stand der Vorbereitungen gefragt.

Herr Buschle, wie weit sind die Vorbereitungen für das große Fest bereits gediehen?

Die Vorbereitungen fürs Kesselbachfest beginnen immer bereits im September des Vorjahrs. In die heiße Phase geht es dann drei Wochen vor dem Fest. Eine Woche vorher starten wir dann mit dem Aufbau. Dieses Jahr sind wir bezüglich des Fortschritts optimal unterwegs.

Zum wievielten Mal organisieren Sie als Vorsitzender der Musikkapelle das Fest?

Das Fest organisiere ich seit nunmehr 13 Jahren. Ich bin aber nur ein Teil, das engere Team besteht aus elf Personen.

Wie sieht das Programm aus, welche Musikkapellen aus der Region machen dieses Jahr am Kesselbach Halt?

Am Freitag unterhält uns der Musikverein Öfingen, am Samstagmittag die Rehragouler, am Sonntag die Stadtkapelle Mühlheim und am Montag kommen die Aesculap-Werkskapelle, der Musikverein Bärenthal und die Musikkapelle Nendingen.

Gibt es neben Blasmusik auch Rock oder Pop zu hören?

Speziell am Freitagabend haben wir mit Prof. Alban und den Heimleuchtern eine Partyband vom Feinsten zu bieten. Am Samstagabend unterhalten Die zwei Hofemer und am Sonntagmittag Die Lausbuben.

Wird schon verraten, wer am Freitagabend das Fass anstechen darf?

Dieses Jahr übernimmt diese Aufgabe unser Landrat Stefan Bär. Wir freuen uns schon sehr darauf.

Wie sieht die Festwetter-Prognose in diesem Jahr aus – muss man den Regenschirm mitbringen oder geht es ohne?

Kann sein, dass an diesem Wochenende etwas Regen dabei sein wird. Wir sind aber, wie immer, optimistisch.

Und was wünscht sich Roland Buschle ganz persönlich zum Kesselbachfest?

Viele zufriedene Gäste, eine tolle Stimmung und natürlich, dass etwas für die Vereinskasse hängen bleibt. (ly)