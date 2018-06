Skiclub Mahlstetten feiert sein 50-jähriges Bestehen

Der Skiclub Mahlstetten feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. So gab Vorsitzender Siegfried Dilger in der Hauptversammlung bekannt, dass der Hüttenwirtabschluss nach Beschluss des Ausschusses am 13. September mit einem Festakt verbunden sein wird. Großes Thema in der Hauptversammung war der fehlende Schnee im vergangenen Winter. Die Wahlen ergaben keine Neuerungen.

Alle Ausschussmitglieder erklärten sich bereit, weiter zu machen. So wählten die Mitglieder wieder Tina Schutzbach als stellvertretende Vorsitzende, Pascal Dilger zum Kassierer, Lothar Specker zum Hüttenwart sowie Edeltraud Schutzbach und Martin Aicher zu Beisitzern.

Kassierer Pascal Dilger berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenbestand. Skischulleiter Fabian Specker hatte weniger erfreuliches: Alle Skikurse, die von der Skischule ausgeschrieben und geplant waren, mussten wegen Schneemangels abgesagt werden. Auch die noch zusätzlichen Kurse konnten leider nicht stattfinden. Umso erfreulicher war die Teilnahme von sechs Übungsleitern an der Einweisung am Feldberg.

Auch die Rennmannschaft um Sportwart Martin Schlecht kämpfte mit dem nicht vorhandenen Schnee. Die Rennsaison gestaltete sich aufgrund des nicht vorhandenen Schnees als äußerst schwierig. Ein Rennbetrieb war nur im Gebirge möglich, wobei hier die Mahlstetter Rennläufer mit guten Ergebnissen aufwarten konnten. Schlecht bedankte sich bei den Leitern der Skigymnastik, die ab Oktober stattfindet.

„Zum letzten Winter gibt es nicht viel zu sagen, dieser fand am 2. Februar statt, dem einzigen Tag, an dem der Skilift in Betrieb war“, so Hüttenwart Lothar Specker. Der Betrieb und die Gästezahlen hätten sehr zu wünschen übrig gelassen. Der Mai-Hock in der Skihütte lockte bei frühlingshaftem Wetter zahlreiche Besucher zur Skihütte und sei ein voller Erfolg geworden.

Der Mountain-Biketreff um Lothar Specker hat inzwischen wieder begonnen. Jeden Donnerstag um 18 Uhr führt Specker die Gruppe auf Strecken mit einer Länge von 20 bis 30 Kilometern rund um Mahlstetten und die Gemarkungen der Nachbargemeinden.

Bürgermeister Gerhard Minder übernahm die Entlastung, wusste aber auch keinen Rat, wie man Frau Holle dazu bringen könne, etwas mehr für den Skiclub zu tun.

Vorsitzender Siegfried Dilger und Karl-Heinz Lenz berichteten abschließend ausführlich über die „Deutschen Behindertenmeisterschaften“, die der Skiclub Mahlstetten in Balderschwang ausgerichtet habe. Dilger bedankte sich nochmals bei den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchzuführen wäre. Die Meisterschaft werde allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

Detailiert blickte Schriftführer Karl-Heinz Lenz auf das Vereinsjahr zurück.

Zum Mai-Hock wird die Skihütte des Skiclubs Mahlstetten am 30. April und am 1. Mai geöffnet sein. (tin)