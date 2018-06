Pfarrer Amann weiht neues Mahlstetter Feuerwehrfahrzeug

Pfarrer Johannes Amann hat in Mahlstetten feierlich das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 der Feuerwehr geweiht. Bei der Begrüßung der geladenen Gäste in der Mehrzweckhalle waren der Stolz die Freude über das neue Fahrzeug dem Kommandanten Heiner Sauter ins Gesicht geschrieben.

Eröffnet wurde der Festakt mit einer selbstgedrehten Präsentation des neuen HLF 10, die Sauter spontan mit „einfach bombastisch“, kommentierte. Nachdem Bürgermeister Gerhard Minder in seiner Rede auf das Ehrenamt und solches in der freiwilligen Feuerwehr eingegangen war, gab Sauter einen Rückblick in die Geschichte der Feuerwehr in Mahlstetten und über den Kauf des neuen HLF 10. Kreisbrandmeister Martin Hagen, der stellvertretende Kommandant der Spaichinger Feuerwehr, Joachim Balg, und der Vertreter der Firma Denzel, die das Fahrzeug ausgestattet hat, ließen es sich nicht nehmen, der Feuerwehr zu gratulieren und allzeit gute Fahrt zu wünschen.

Pfarrer Johannes Amann zelebrierte die feierliche Weihe des Fahrzeugs. Die Gruppe Midley sorgte mit ihren Liedbeiträgen und die Männertanzgruppe mit ihrem „Firefighter-Tanz“ für das Rahmenprogramm. auf unserem Foto nimmt Pfarrer Amann die feierliche Weihe vor. (tin)