Kinder beobachten Wildschweine im Wald

Beim Mahlstetter Kinderferienprogramm haben die Kinder echte Wildschweine beobachten dürfen. Später durften die Knirpse ihre eigenen Tiere aus Holz fertigen.

Am frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang sammelten sich 18 Mahlstetter Kinder im Grundschulalter am Rathaus. Zwar waren die Knirpse noch etwas verschlafen, doch die Aufregung war schon deutlich zu spüren; Denn die meisten Kinder waren schon einmal mit dabei, als es hieß „Mit den Jägern auf der Pirsch“. Ulla Wehinger - die neben drei weiteren Jägern die Jagdpacht um Mahlstetten inne hat - machte sich auch in diesem Jahr, in aller Frühe, mit Jagdkollegen und der gespannten Meute auf den Weg, in die Hochsitze der Jagdreviere um Mahlstetten.

Was die Kinder alles erlebten, konnten die kleinen Plappermäuler - die zuvor immerhin über eine Stunde still sein mussten - beim gemeinsamen Frühstück nicht mehr für sich behalten. „Eine Wildsau!... Mit Ferkeln!“ platzt es aus Thomas heraus. Und prompt kommt die Antwort von Jonathan: „Die heißen Frischlinge!“ Denn sowohl das Erspähen des Wildes, als auch die Information um die erblickten Tiere war gleichermaßen interessant für die kleinen und großen Jäger.

Nach der gemeinsamen Stärkung bei Kaba und Belegtem bastelten die Kinder - unter Anleitung der Mitglieder des Gartenbauvereins - gemeinsam verschiedene Tiere aus Holz. „Ein gelungener Morgen“, so die einhellige Meinung von Jägern und Helfern. Sicher mit am Aufregendsten war wohl, laut Ulla Wehinger, für den einen oder anderen Abenteurer der Blick durch das Zielfernrohr des - natürlich nicht geladenen - Gewehrs. Ganz besonders, wenn dann auch noch ein Tier auszumachen war.

Ob aus den Kinderreihen ein neuer Jäger hervorgeht, bleibt abzuwarten; Jedoch: Wie viele und welche Tiere die eifrigen Erzähler letztendlich tatsächlich gesehen haben, bleibt unter dem Vorbehalt des Jägerlateins ein Geheimnis. (mü)