Frauengespräche sind am Dienstag

Am Dienstag, 15. Januar – und nicht, wie bisher gemeldet, am Montag, 14. Januar – steht bei den „Heuberger Frauengesprächen am Morgen“ das Thema „Ich war fremd – Ihr habt mich aufgenommen“ auf dem Programm. Los geht es um 16Uhr im katholischen Pfarrheim in Mahlstetten. Referentin ist Sophie Heinzelmann. Hintergrund des Themas ist der Weltgebetstag am 1. März, bei dem Frankreich im Mittelpunkt steht.

Mit dem Vers „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ aus dem Matthäus-Evangelium wollen Frauen aus sechs Konfessionen zeigen, was dieses Aufnehmen von fremden Menschen in der heutigen französischen Gesellschaft bedeutet: „Wer sind diese Frauen, die oft mit ihren Kindern Zuflucht suchen? Warum kommen sie? Wie ist die Stellung der Frauen dort im Vergleich zu Deutschland? Vor welchen Herausforderungen steht das Land, wenn Menschen dort Zuflucht suchen? Wie stehen sich da Kirche und Staat zur Seite?“ Um diese Fragen wird es gehen. An diesem Nachmittag werden die Besucherinnen Frankreich von einer neuen Seite kennen lernen.

Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro.