„Ein Oldtimer ist ja kein Tier“

Paul Schilling möchte beim Mahlstetter Hoffest seine Oldtimer präsentieren und den Besuchern damit „eine Freude machen“. Seit seinem 16. Lebensjahr interessiert Paul Schilling sich für Motorräder.

Schon sein Vater habe eine „Hoffmann“ besessen, sagt Schilling. Diese sei leider verschrottet worden. Paul Schilling ist bis nach Hannover gefahren, um eine „Hoffmann“ in seinen Besitz zu bringen. Seine ganze Familie sei schon früher motorradbegeistert gewesen, er sei nun der „Sammler“ in der Familie, so Schilling.

Seine Motorräder und Autos seien echte Sammlerstücke, sagt Schilling. Seine Oldtimer-Autos würde er nicht im Alltag fahren, „dafür sind sie zu schade“. Einige seiner Maschinen seien Unikate, man bekomme sie nirgends mehr, so beispielweise seine „Victoria“ oder die „Maico“. Unikate zu besitzen sei gerade der Reiz an den Oldtimern: man könne stolz darauf sein. Deshalb möchte Schilling nun viele Leute für das Hobby, Oldtimer zu sammeln, begeistern. Dafür eignet sich das Hoffest in Mahlstetten besonders gut

Ein weiterer Grund, Oldtimer-Sammler zu sein, ist für Paul Schilling, dass das Hobby sich gut mit dem Beruf kombinieren lässt. „Es ist ja kein Tier, wenn man mal keine Zeit oder keine Lust hat, lässt man die Oldtimer einfach stehen“. Praktisch sei auch das besondere rote Kennzeichen für Oldtimer: damit sei es einfacher, die vielen Oldtimer zu verwalten. Die Kosten, die für die Fahrzeuge anfallen, halten sich für Paul Schilling in Grenzen, denn „den Service“ macht er selbst.

Seinen ersten Oldtimer habe er 1995 erworben, erinnert sich Schilling. Dieses Fahrzeug habe er selbst restauriert. Nach dieser Arbeit habe er sich gesagt: „Das war‘s!“. Nach und nach habe er sich aber immer mehr Oldtimer zugelegt, heute besitze er 20 Motorräder und Mopeds und zwei Autos. Seine neueste Errungenschaft sei ein „Goggomobil“, das er aus dem „Dornröschenschlaf erweckt“ habe. Er habe dieses durch Zufall in Spaichingen gefunden.

Jeder Oldtimer habe seine eigene Geschichte und jeder sei für sich ein Highlight. Die Oldtimer seien für ihn „einfach erhaltungswürdig“. Im Sommer besuche Paul Schilling „fast jedes Wochenende“ Oldtimertreffen. In Sinsheim habe er mit seinen Fahrzeugen sogar schon Preise gewonnen. Paul Schilling freut sich nun besonders darüber, dass das Mahlstetter Landgasthaus solch ein Treffen veranstaltet und ihn um Hilfe gebeten hat. Auch privat kommen immer wieder Leute nach Mahlstetten, die Schilling dann durch seine Oldtimersammlung führt.

Besonders liege es ihm am Herzen, nicht nur die Motorräder, sondern auch das komplette, passende Zubehör zu besitzen, sagt Schilling. Es sei langwierig, das alles aufzutreiben, doch das Internet und Teilemärkte in Schwenningen und Ulm erleichtern ihm die Suche. Natürlich fährt er seine Motorräder auch. Er meint, man dürfe keine Angst haben, müsse sich aber im Klaren sein, dass es „ein gefährliches Hobby“ sei. Er selbst fahre deshalb vernünftig. Leider könne er diesem Hobby nur im Sommer nachgehen. Im Winter gehe er dann auf die Fasnet, erzählt Schilling lachend. Außerdem ist Schilling Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten.

Mit 20 Motorrädern sei er nun langsam „am Limit“, doch sollte er ein besonderes Exemplar finden, könnte er wohl nicht widerstehen, meint Paul Schilling. (vpf)