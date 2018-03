„Alles im grünen Bereich“

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten läuft es rund. Bei der Hauptversammlung ist nun ein mal mehr deutlich geworden, welch großes Maß an Engagement die Ehrenamtlichen Retter aufbringen.

Viel Lob und Dank hat es für die Feuerwehrleute gegeben. Kommandant Michael Seuling lobte seine Kameraden dafür, dass sie im vergangenen Jahr die Abnahme des Leistungsabzeichens in Bronze mit einem hervorragenden Ergebnis absolviert haben. Wie wichtig die Jugendarbeit sei, unterstrich der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Zeller und betonte, dass Mahlstetten hierbei wertvolle Arbeit leiste. Bürgermeister Helmut Götz freute sichd arüber, dass eben diese Jugendarbeit für eine gute Altersstruktur sorge. Bei der Mahlstetter Wehr sei alle „im grünen Bereich“. Auch bei den Weiterbildungen waren die Aktiven erfolgreich. Den Titel Oberfeuerwehrmann dürfen nun Nico Sauter und Sandro Schweizer führen. Geehrt mit dem Ehrenzeichen in Bronze wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Philipp Aicher, Dennis Janzik und Nico Sauter.

Große Veränderungen haben die Wahlen nicht gebracht: Für weitere zwei Jahre als Beisitzer wurde Robin Schutzbach und als Beisitzer der Führungsunterstützung wurde Raphael Herzog gewählt. Anton Schilling ist Kassenprüfer.

Für das kommende Jahr möchte der Kommandant das Leistungsabzeichen in Silber mit zwei Löschgruppen anstreben. Neben anderen innerörtlichen Aktivitäten möchte die Wehr am 10. Juni beim Spaichinger Feuerwehrfest teilnehmen und ihre Schlagkraft an der Hauptübung am 27. Oktober beweisen. Schriftführer Markus Grathwohl gab einen Rückblick auf die Einsätze, Hauptübung, und auf die vielen Übungen.

Für den erkrankten Jugendwart Sandro Schweizer berichtete Simon Aicher, dass zehn Jugendliche mit vollem Eifer in de Jugendabteilung aktiv seien.

Als besonders fleißig wurden die Wehrleute hervorgehoben, die bei allen Proben und Übungen anwesend waren: Nie gefehlt haben im vergangenen Jahr Jan Bronner, Michael Seuling, Heiner Sauter, Dennis Janzik, Markus Grathwohl und Nico Sauter. Einmal gefehlt haben Simon Aicher, Rainer Sauter und Anton Schilling.