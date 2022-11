Zweiter Advent mit Marc Marshall

Marc Marshalls Weihnachtskonzerte sind für viele Musikliebhaber ein fester, jährlicher Termin, eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit. Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, ist er in Kolbingen zu Gast. Wo seine Stimme erklingt öffnen sich die Herzen der Menschen. Diese Stimme berührt, sie erzählt Geschichten, heißt es in der Pressemitteilung des Konzerts in der Pfarrkirche.

Am ersten Advent beginnt die Weihnachtstournee. Sie steht unter dem Motto „Liebe, Frieden, Respekt“. Marc Marshall gastiert mit seinem neuen Weihnachtsprogramm bundesweit in 25 Städten.

Das Konzert in der Erlöser-Jesus-Christus-Kirche in Kolbingen am 4. Dezmeber beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr. „Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, wird Marc Marshall in der Ankündigungd es Konzerts zitiert. „Es ist mir eine Herzenssache, mit Ihnen und Euch, wie eine große Familie, die Tradition und den Geist der Weihnacht mit Musik zu beleben.“

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf traditionelle Weihnachtslieder freuen, die der Sänger mit seiner farbenreiche Baritonstimme vorträgt. Begleitet wird Marc Marshall am Flügel von René Krömer, der vielen noch als Pianist von Udo Jürgens in Erinnerung sein dürfte.

Wer möchte kann mit Marc Marshall im Advent in der Pfarrkirche auch im Duett musizieren. Marc Marshall lädt bei seiner Weihnachtstour in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner ein, mit ihm gemeinsam zu musizieren. Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben.

Marc Marshall: „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden. Es muss nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein. Wichtig ist dem Sänger, dass „die Musik und der Text die weihnachtlichen Werte Liebe, Frieden, Respekt in sich tragen“, heißt es. Wer möchte, kann sich bewerben und ein Video senden senden an Mail: info@mw-promotion.de.

Tickets für dieses Konzert gibt es im Rathaus in Kolbingen, bei der Ticketbox in Tuttlingen, telefonisch über die Tickethotline 01803/316 399, online bei Reservix und an der Abendkasse.