Zertifikat für Kolbinger Kindergarten

Äpfel, Birnen, Gurken und Tomaten: Mit frischen Leckereien sollen die Kinder im Kolbinger Kindergarten St. Vinzenz Spaß an gesunder Ernährung finden. „Die Kinder lieben das Obst und Gemüse“, sagt Kindergartenleiterin Elisa Schnekenburger. Nun ist der Kindergarten mit dem Zertifikat „Bewusste Kinderernährung“ (BeKi) vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

„Wir wollen die gesunde Ernährung der Kinder unterstützen“, erklärt Simone Blum vom Landwirtschaftsamt Tuttlingen. Laut Erzieherin Ronja Leibinger kommt das bei den Kindern bislang gut an. „Es gibt jeden Mittag Streit, wer mit in die Küche darf zum Schneiden und Vorbereiten“, berichtet sie.

In den vergangenen zwei Jahren haben Leibinger und das Kindergartenteam in Zusammenarbeit mit der Ernährungsberaterin Birgit Weiß für die Zertifizierung gearbeitet – mit Erfolg. Für nun drei Jahre, dann muss das Zertifikat erneuert werden, kann sich der Kindergarten das BeKi ans Revers heften.

Doch was hat sich in Sachen Ernährung in den vergangenen zwei Jahren alles verändert? „Beim Mittagessen achten wir auf Regionalität und dass die unterschiedlichen Bausteine der Ernährungspyramide entsprechend vorkommen“, erklärt Elisa Schnekenburger.

Das Mittagessen bekommt der Kindergarten geliefert. „Statt Reis gibt es jetzt Naturreis“, nennt die Ernährungsberaterin Birgit Weiß eine Veränderung. Große Anpassungen waren aber gar nicht notwendig, denn: „Das Fundament und Interesse war schon da“, wie Simone Blum vom Landwirtschaftsamt erfreut feststellt.

„Uns ist wichtig, auch die Kinder mitzunehmen und ihnen zu zeigen, was man schälen muss und wie man Essen zubereitet“, erklärt Ronja Leibinger einen Schwerpunkt. „Viele Kinder wissen gar nicht, woher das Obst und Gemüse kommt“, ergänzt Kindergartenleiterin Elisa Schnekenburger. Deswegen gibt es im Garten auch ein Hochbeet. Darin werden mit den Kindern Erdbeeren, Kohlrabi, Erbsen und auch Kräuter angepflanzt.

So soll die Ernährungsbildung der Kinder gefördert werden. Ziel ist aber auch, die Eltern verstärkt für gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Was gehört zum Beispiel in eine Vesperbox? Dazu veranstaltete der Kindergarten einen Elternabend. „Die Resonanz war gigantisch“, berichtet Schnekenburger. Aber auch nachhaltig? „Wir haben schon Veränderungen gespürt. So war auf vielen Broten statt Butter nun Frischkäse“, sagt Erzieherin Ronja Leibinger. „Wichtig ist, dass die Eltern auch kreativ werden, denn das Auge isst ja bekanntlich mit“, so Birgit Weiß. „Das wurde auch umgesetzt. So hatte ein Kind ein Brot ausgeschnitten als Stern dabei“, sagt Ronja Leibinger.

Den Bürgermeister Konstantin Braun freut die Auszeichnung. „Ich finde es toll, dass das Kindergartenteam von sich aus bereit ist, das zu machen“, sagt der Schultes. Auch die Attraktivität des Kindergartens werde damit gesteigert. „Es ist wichtig, mit gesellschaftlichen Entwicklungen mitzugehen. Und gesunde Ernährung ist ein relevantes Thema“, so Braun.

Selbst die Eltern erfahren Neues über den Nachwuchs, wenn die acht Erzieherinnen vom gemeinsamen Kochen berichten. „Da wird zur Verwunderung der Eltern auch eine Gemüsepfanne gegessen“, erzählt Elisa Schnekenburger. Sogar das röschenförmige, grüne B-Gemüse? „Ja auch das“, bestätigt Ronja Leibinger.