Wanderung, Eis, Minigolf, Weihrauch und Spaß

Am 8. September stand der Sommer-Ausflug der Ministranten aus Kolbingen auf dem Programm. Nachmittags traf sich fast die gesamte Ministrantenschar und wanderte bei trockenem Wanderwetter von Kolbingen nach Mahlstetten. In der Lippachmühle wurden sie bereits erwartet und ließen sich ein kühles Eis schmecken. Anschließend stand der steile Aufstieg bevor, den die Minis in rekordverdächtiger Zeit bezwangen.

Nun bildeten die Minis Gruppen und das Minigolf-Spiel begann. Dabei wurde viel gelacht, nach Bällen gesucht, Bälle im Loch versenkt und alle hatten richtig viel Spaß. Nach der Rückfahrt mit Privatautos (herzliches Dankeschön an die Fahrerinnen) zeigte Oberministrant Luca der Mini-Runde, wie das Rauchfass geschwenkt und aufgefüllt wird. Jeder durfte dies natürlich auch selber ausprobieren. Nachdem sich die Ministranten gegenseitig schöne Postkarten zum Schulanfang geschrieben hatten, stürmten sie den Ministrantenraum und freuten sich hungrig auf die leckeren Toastbrote. Den Abend ließen die Ministranten mit einem lustigen Film und Popcorn ausklingen.

Schön, dass es in Kolbingen so tolle Ministranten gibt!