Vorstandschaft wird einstimmig wiedergewählt

Der erste Vorsitzende, Heiko Schad, blickte in der diesjährigen Generalversammlung auf zwei spezielle Jahre zurück. Als positive Punkte hob er die beiden Schrottsammlungen sowie die wenigen Auftritte hervor und informierte über die erfolgreiche Zusammenarbeit der „Jugendkapelle Heuberg“ mit den Musikvereinen aus Renquishausen und Königsheim. Schriftführerin Alicia Waizenegger hielt dann ausführlichen Rückblick über die Jahre 2020 und 2021.

Obwohl pandemiebedingt einige Einnahmequellen wegfielen, konnte Kassier Max Baum die beiden Schrottsammlungen, die Besenwirtschaft am Narrentreffen und die vielen Spenden positiv vermerken. Bei den Ausgaben stach vor allem die Anschaffung eines neuen Schlagzeuges hervor.

Dirigent Thomas Solt berichtete zufrieden von zwar wenigen Auftritten, die jedoch von der Kapelle sehr gut gemeistert wurden. Für die Zukunft möchte er die Kapelle nach den zahlreichen Probepausen wieder in Form bringen.

Der Bericht zur Seniorenkapelle von Hubert Hipp betonte die große Motivation in den Proben. Er appellierte auch an die aktiven Ehrenmitglieder die Seniorenkapelle öfters zu unterstützen. Für 2022 steht bereits ein Auftritt am Ferienhock fest.

Als Vertretung für Bürgermeister Abert bedankte sich Gemeinderatsmitglied Christian Dieth bei der Vorstandschaft für die Bemühungen, den Probebetrieb auch während der Pandemie aufrechtzuerhalten und schlug die Entlastung vor. Sie wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Bei den anstehenden Wahlen wurden alle vorgeschlagenen Personen einstimmig gewählt. Es wurden die folgenden Positionen besetzt: 1. Vorsitzender Heiko Schad; 1. stellvertr. Vorsitzender Erwin Schad; 2. stellvertr. Vorsitzender Edwin Hipp; 1. Beisitzer Nicolai Baum; 2. Beisitzer Manuel Hipp; 3. Beisitzer Tobias Hölle; 4. Beisitzer Yannik Baum; Vertreter der passiven Mitglieder Frank Schreiber; Kassier Max Baum; Schriftführerin Alicia Waizenegger; Kassenprüfer Bernd Hipp und Adalbert Mattes; Vereinsdiener Andreas Mattes. Das Amt des Jugendleiters blieb unbesetzt.