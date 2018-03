Vorschüler erkunden Sanitärbetrieb Simon

Im Rahmen der Firmenbesuche der Vorschüler des Kindergarten ist auch dieses Jahr wieder die Firma Simon GmbH Sanitär-Heizung-Klempnerei der Anlaufpunkt für eine interessante Vorstellung gewesen.

Die verschiedenen Rohre, von „Groß“ für Abwasserleitungen bis „Klein“ für Trinkwasser und Heizungsleitungen, fanden bei den Vorschülern viel Beachtung. Für Staunen sorgte ebenfalls die große Biegemaschine für die Herstellung von Dachrinnen. Unter der Anleitung der beiden Geschäftsführer durften die Kinder natürlich auch selbst handwerken. Es wurden Herzen aus Heizungsrohren hergestellt und mit der Pressmaschine verbunden.

Für die Kindergartenleiterin Elisa Schnekenburger hatten die Geschäftsführer auch noch einen Überraschung parat. Aus dem Erlös der Bewirtung am „Tag der offenen Tür“ im Herbst 2017 konnte sie für den Kindergarten einen Scheck über 500 Euro entgegennehmen.

Die Kinder wurden mit dem Wunsch verabschiedet, dass sie in der Schule so viel Fleiß und Lernbereitschaft zeigen wie bei der Herstellung der Herzen, und dass der Eine oder die Andere auch in Zukunft an eine Lehre in einem Handwerksberuf denken solle.