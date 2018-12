Vor Weihnachten keine Aussprache mehr

Die Streitigkeiten rund um das Kolbinger Seniorenkonzept gehen in die nächste Runde. Auf Aufforderung von Konzeptgegner Hans Schreiber hat sich Kolbingens Bürgermeister Konstantin Braun bereit erklärt, eine weitere Bürgerversammlung zu organisieren (wir berichteten). Damit will er verhindern, dass es zu einem Bürgerbegehren kommt. Die Bürgerversammlung ist für Anfang nächsten Jahres geplant. Im Vorfeld findet am Freitag, 14. Dezember, um 8 Uhr im Kolbinger Rathaus ein Treffen statt. Eingeladen ist auch Schreiber, doch dieser will nicht kommen.

Mehrfach habe Konstantin Braun, so betonte er gegenüber unserer Zeitung, versucht auf den Rentner zuzugehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Jedes Mal sei dies erfolglos gewesen. Hans Schreiber habe auf seine Annäherung nicht reagiert. Und auch diesmal tut er es nicht. Am Freitag hat ihn Braun zu dem geplanten Treffen im Rathaus eingeladen. An dem Gespräch teilnehmen werden: Peter Beck, der das Seniorenkonzept von Anfang an mitbegleitet hat, Wolfgang Himmel aus Konstanz, der bei der geplanten Infoveranstaltung als Mediator eingesetzt werden soll, Wilhelm Butschle, der in der Kirchengemeinde Tuttlingen für die Finanzen zuständig ist sowie einige Vertreter des Kirchengemeinderates. „Mir ist es wichtig, dass Herr Schreiber bei der Organisation der Infoveranstaltung involviert ist“, sagt Braun. Doch dieser wird nicht kommen. Der Grund: „Ich habe am Freitag um 8 Uhr morgens keine Zeit. Außerdem will ich dort nicht alleine auftauchen“, erklärte der Aktivist gegenüber unserer Zeitung.

Die Vorwürfe häufen sich

Immer wieder hat Schreiber in der Vergangenheit Flugblätter in Kolbingen verteilt. In seinem jüngsten vom Freitag, 7. Dezember, spricht er sich gegen Wolfgang Himmel als Mediator aus. Seiner Meinung nach sei er nicht neutral genug. Braun kann die Vorwürfe nicht verstehen. Er erwidert: „Herrn Himmel habe ich auf Empfehlung anderer Gemeinden kontaktiert. Er wird die Versammlung im Januar moderieren. Schließlich soll die Infoveranstaltung anständig ablaufen.“ Laut Schreiber sind er und einige seiner Mitstreiter dran, einen adäquateren Mediator zu finden. Einen Vorschlag habe er, so Braun, der Verwaltung bisher nicht gemacht.

Desweiteren will Schreiber nicht, dass Peter Beck und Wilhelm Butschle der Infoveranstaltung beiwohnen. Seiner Meinung nach sei Beck derjenige, „der auf Kosten der Gemeinde Wohungen für ein betreutes Wohnen bauen will“, und Butschle sei der, „der den Spendern, Schuldenzahlern und Gotteslohnarbeitern von damals Saal und Küche wegnimmt“. Desweiteren wirft der Rentner Braun vor, dass „er sich viel Zeit gelassen habe, um eine öffentliche Aussprache zu planen und in die Wege zu leiten“. Kolbingens Bürgermeister streitet das ab. Er sagt: „Ich habe mir für diese Aussprache nicht bewusst mehr Zeit gelassen. Ich habe lediglich Zeit gebraucht, um einen guten Mediator zu finden.“

Der Bürgermeister wolle auf die Vorwürfe von Schreiber nicht weiter eingehen. Und auch sonst reagiere die Gemeindeverwaltung auf die vielen Flugblätter des Rentners nicht. Zu unsachlich seien sie. Braun will im Januar 2019 die Info- und Gesprächsveranstaltung durchführen. Vor Weihnachten werde es keinen Termin dafür geben, das sei auch im Sinne von Hans Schreiber. Der Weihnachtsfrieden sei dem Rentner wichtiger. Braun wünsche sich, dass die öffentliche Aussprache in einem angemessenen Rahmen stattfindet. Wann und wo das sein wird, wolle er rechtzeitig bekanntgeben.