SV Tuningen klettert nach 6:2-Sieg an die Tabellenspitze

Von 1:2 auf 6:2 in 45 Minuten: Dank einer torreichen zweiten Spielhälfte hat der SV Tuningen das „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 beim SV Kolbingen mit 6:2 (2:1) für sich entschieden. Zeitgleich löste der SVT den BSV Schwenningen als Tabellenführer ab. Für die Heimelf war es ein bitterer Spieltag.

Dabei unterband der SV Kolbingen die spielerischen Ansätze des SV Tuningen früh und ging selbst per Strafstoß durch Torjäger Lukas Hipp In Führung. Direkt nach Wiederanspiel klärte Ralf Sigrist noch den Lupferversuch von SVT-Spielmacher Alexander Wipf. Tuningen blieb aber am Ball und Wipf schloss die Aktion mit dem 1:1 ab. In dieser Druckphase verpassten es die Gäste gleich doppelt, in Führung zu gehen (28.). Kurz vor der Pause legte Valentin Hipp auf der Gegenseite für Lukas Hipp auf – 2:1 aus halblinker Position.

Kobingen stellte im zweiten Spielabschnitt von Dreier- auf Viererkette um. Aus dem nichts kassierte die Elf von Trainer David Kolar aber einen Doppelschlag. Erst das 2:2 durch den eingewechselten Andreas Schweizer, dann den Strafstoß von Kapitän Michael Irion. Mit einem Freistoß an den Querbalken verpasste Lukas Hipp das 3:3 (64.), vier Minuten später erkannte der Unparteiische den Ausgleich wegen eines Foulspiels an Tuningens Torhüter ab.

Neben Artur Hettinger nahm in der Schlussphase mit Maurizio Dalnodar auch der zweite SVT-Spielertrainer am Spielgeschehen teil. Nach technisch überragender Vorarbeit von Wipf schob Dalnodar zum 4:2 ein. In der Nachspielzeit gelang ihm nach einem missglückten Torwartabschlag per Kopf der Endstand. Zwischenzeitlich krönte Wipf mit einem Geniestreich aus der Distanz seine Leistung mit dem 5:2, als er den Ball ansatzlos über den Torwart hinweg im Netz unterbrachte.

Insgesamt fiel die Niederlage für den Gastgeber zu deutlich aus. Kolar, der die Rückkehrer Valentin Hipp und Maximilian Amann in die Startelf beförderte, ärgerte sich nach der Niederlage vor allem über die Entstehung der Gegentore.

„Wir sind natürlich glücklich nach so einem Zurückkommen in der zweiten Halbzeit“, freute sich Hettinger über die drei Punkte und lobte die Mannschaft, nachdem es vor der Pause noch nicht nach einem Erfolg aussah. - SV Kolbingen: Adrian Zeller – Fabian Hipp, Dominik Frühwirt, Ralf Sigrist – Patrick Hipp (31. Felix Müller (70. Henrik Zeller)), Niklas Müller (61. Julian Weiß), Jonas Rink, Maximilian Amann – Marius Weiß, Valentin Hipp, Lukas Hipp. - SV Tuningen: Samuel Büttner – Marc Zitzer (46. Andreas Schweizer), Selim Mekic, Michael Irion, Magnus Baumann – Nuri Kaygisiz (46. Fabian Gail), Jan Schuster, Artur Hettinger, Luca Ruggia, Alexander Wipf – Marvin Heinrich (80. Maurizio Dalnodar). - Tore: 1:0 (26./Foulelfmeter) Lukas Hipp, 1:1 (27.) Alexander Wipf, 2:1 (45.) Lukas Hipp, 2:2 (58.) Andreas Schweizer, 2:3 (61./Foulelfmeter) Michael Irion, 2:4 (84.) Maurizio Dalnodar, 2:5 (85.) Alexander Wipf, 2:6 (90.+3) Maurizio Dalnodar. – Schiedsrichter: Thomas Glantz (Göllsdorf). – Zuschauer: 130.

Die weiteren Partien:

BSV Schwenningen – SpVgg Trossingen II 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (64.) Kresimir Vidovic, 1:1 (72.) Eugen Walter. – Schiedsrichter: Andre Dorn (Rottweil). – Zuschauer: 100.

SC 04 Tuttlingen II – FC Rot-Weiß Reichenbach 6:0 (2:0). – Tore: 1:0 (35./Foulelfmeter) Aleksandar Ivanovic, 2:0 (39.) Robin Eyrich, 3:0 (59.) Tim Simon Lehrmayer, 4:0 (66.) Christian Rottler, 5:0 (73.) Marcel John, 6:0 (76.) Ertan Aliji. – Schiedsrichter: Timo Reinhardt (SRG Sigmaringen). – Zuschauer: 50.

SV Seitingen-Oberflacht – SG Dürbheim/Mahlstetten 5:1 (2:0). – Tore: 1:0 (12./Elfmeter) Joshua Woelke, 2:0 (20.) Manuel Welte, 2:1 (50.) Hannes Hauser, 3:1 (59.) Tim Bertsche, 4:1 (73./Eigentor), 5:1 (88.) Leon Schrödinger. – Schiedsrichter: k.A. – Zuschauer: 100.

SG Fridingen I/Mühlheim II – TV Wehingen 1:4 (1:4). – Tore: 0:1 (9.) Kelvin Narr, 1:1 (12.) Kevin Schröder, 1:2 (20.) Marcel Albrecht, 1:3 (35.) und 1:4 (41.) beide Martin Geisel. – Schiedsrichter: Armin Roth (Balingen).

FC Frittlingen – FV Fatih Spor Spaichingen 5:1 (4:0). – Tore: 1:0 (11.) Fabian Müller, 2:0 (22.) und 3:0 (32.) beide Dragan Karanov, 4:0 (34.) Marvin Hermann, 5:0 (66.) Markus Steib, 5:1 (73./Foulelfmeter) Murat Rüzgar. – Schiedsrichter: Thomas Horvat (Nordstetten). – Zuschauer: 100.

SV Schörzingen – SV Böttingen 3:5 (1:1). – Tore: 1:0 (15.) Jonathan Schäfer, 1:1 (16./Eigentor) Jonathan Schäfer, 1:2 (49.) und 1:3 (58.) beide Michael Auer, 2:3 (65.) und 3:3 (76.) beide Simon Henle, 3:4 (82.) und 3:5 (87.) beide Sebastian Preißer. – Schiedsrichter: Manfred Buob (Bittelbronn). – Zuschauer: 100.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Wurmlingen abgesetzt.