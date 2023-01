Sternsinger in Kolbingen unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Januar wurden in Kolbingen 23 Kinder und Jugendliche von Pfarrer Joseph im Gottesdienst als Sternsinger gesegnet und ausgesendet. Mit den Liedern „Stern über Betlehem“ und „Könige sind Menschen“ sowie dem Vorstellen von ihren Gaben starteten sie in die diesjährige Aktion. Am folgenden Tag waren sie in allen Straßen in Kolbingen mit Krone, Stern und Kreide unterwegs. Sie sammelten fleißig Geld für Kinder in Indonesien. Die Sternsinger sind Zeichen für Hoffnung, Gemeinschaft, für Frieden, Freundschaft und ganz viel Spaß. So sehen echte Kronenträger aus.