Stehempfang der Kolbinger Ministranten

Am Sonntag, 24. Juli haben die Kolbinger Ministranten die ganze Kirchengemeinde nach dem Gottesdienst zu einem kleinen Hock eingeladen. Dafür stellten sie ein tolles, vielseitiges Kuchenbuffet auf die Beine. Außerdem boten sie Kaffee und kühle Getränke für die Gäste an. Zahlreiche Kirchenbesucher nutzten dieses Angebot und verweilten gemütlich auf dem Kirchenvorplatz. Ein großes Dankeschön an die vielen Gäste und die Ministranten für die Organisation.