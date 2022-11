Singen macht Spaß, Singen macht froh

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer langen coronabedingten Pause hat sich der Kinderchor im Frühjahr wieder neu zusammengefunden und mit den Proben begonnen. Diese finden immer dienstags von 17 bis 17.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus / Probelokal des Gesangvereines statt. Interessierte Kinder sind jederzeit willkommen.

Singen macht glücklich, sprachlich fit und fördert die geistige Entwicklung des Kindes. Als studierte Musikpädagogin kann Chorleiterin Judith Lang-Rutha ein Lied davon singen, wie wichtig die musikalische Förderung der Kinder ist.

Ihren ersten Auftritt hatten die Kinder beim „geselligen Jagdabend“ des Gesangvereines in der Mehrzweckhalle in Kolbingen. Mit viel Sangesfreude eröffnete der Kinderchor den Abend. Die Kinder traten mit viel Enthusiasmus auf und sangen sich sofort in die Herzen der Zuschauer.