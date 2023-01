Schako KG unterstützt den Kindergarten Kolbingen

Das familiengeführte UnternehmenSchako KG mit den Standorten Kolbingen und Meßkirch hat bei seiner Weihnachtsfeier eine Spende von 2000 Euro an den Kindergarten in Kolbingen übergeben.

Die Firma Schako hatte sich am „Kolbinger Adventszauber“ mit einem Stand beteiligt, an welchem speziell dafür gefertigten Deko Produkte verkauft wurden. Der Verkaufserlös und Spenden hat das Unternehmen an den Kindergarten übergeben.

„Wir freuen uns über diese Summe, mit der wir den Kindergarten unterstützen und den Kindern eine Freude bereiten können und wir möchten mit dieser Aktion auch unsere Verbundenheit zum Standort Kolbingen und der Gemeinde zum Ausdruck bringen“. Dieses Resümee zogen Marcus Müller, Geschäftsführer bei der Schako KG.