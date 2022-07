Sakrament der Firmung in Kolbingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli 2022 feierten 21 Firmlinge aus der Gemeinde Kolbingen das Sakrament der Firmung. In einem feierlichen Gottesdienst, welcher von Pfarrer Klose und Diakon Reiser zelebriert, sowie von der Band „Madagare“ und Klemens Weiß musikalisch mitgestaltet wurde, durften die Jugendlichen das Sakrament empfangen.

Die Firmlinge bekamen den Impuls, „JA“ zu ihrem Leben im Glauben und der Kirche zu sagen. Pfarrer Klose nahm sich während der Spendung des Sakraments Zeit für persönliche Wor te an jeden Firmling. Im Anschluss an den Festgottesdienst nutzten die Gottesdienstbesucher das Angebot der Ministranten und verweilten noch einige Zeit bei Getränken aus dem Barwagen und netten Gesprächen in lockerer Atmosphäre auf dem Kirchenvorplatz. Nachdem das Fest aufgrund der Corona-Pandemie vom November 2021 auf den jetzigen Termin verlegt werden musste, freute sich die Festgemeinde um so mehr, dass das Fest nun stattfinden konnte.