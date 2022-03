Rinderzüchter haben neu gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Lothar Baumann eröffnete die Jahreshauptversammlung des Fleckviehzuchtvereins Schwarzwald-Baar-Heuberg und begrüßte die anwesenden Mitglieder, sowie Gäste der Versammlung und ließ die beiden letzten Jahre in seinem Bericht Revue passieren. Darin machte er alle Anwesenden drauf aufmerksam, dass dieses Jahr der Zuchtverein am 24. April im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck wieder eine Fleckviehschau veranstaltet und stimmte die Züchter darauf ein, ihre Tiere für die Schau zu beschicken.

Mit über 3400 Herdbuchkühen gehört der Verein zu den größten in Baden-Württemberg. Geschäftsführer Karl Gebert trug zum letzten Mal den Kassenbericht des Vereins vor und gab an diesem Tag sein Amt ab. Karl Gebert übte dieses Amt seit 51 Jahren aus. Lothar Baumann dankte Gebert für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein. In einer kleinen Bildpräsentation wurde auf die letzten Jahre nochmals zurückgeschaut und durch einige Anekdoten ergänzt. Zu seinem Nachfolger wurde Marius Weiß aus Kolbingen gewählt. Auch er machte in seiner Ansprache deutlich, in welch große Fußstapfen er treten wird und wie viel der Verein Karl Gebert zu verdanken hat.

Neu in der Vorstandschaft sind Thomas Weisshaar und Ralf Marquardt, welche Helmar Weisshaar und Peter Marquard ersetzen. Beide wurden für ihr Wirken mit Präsenten verabschiedet und für 25 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft geehrt. Zum Ehrenmitglied des Fleckviehzuchtvereines wurde Robert Schwörer ernannt. Vom Amt des Kassenprüfers scheidet Armin Baier aus. Als seinen Nachfolger wurde Franz Riebe gewählt.

Gäste kamen wie auch in den vergangenen Jahren zu Wort. Herr Haberkorn und Frau Wössner von der Lactalis Gruppe berichteten von steigenden Preisen auf dem Milchmarkt und äußerten auch das Bewusstsein darüber, dass die Erzeugungskosten deutlich gestiegen sind. Die beiden neuen Amtsleiterinnen von den Veterinärämtern Tuttlingen, Frau Dr. Keller und Schwarzwald-Baar-Kreis Frau Dr. Schwarzmaier, zeigten unter anderem das aktuelle Seuchengeschehen der Blauzungenkrankheit, sowie die Problematik der Tiertransporte und Tuberkulose auf.

Ehrungen für die besten Herdenleistungen nahmen Philipp Ewald aus Bräunlingen mit 10185 kg, Andreas Mink aus Seitingen-Oberflacht mit 10116 kg und Jan Schilling aus Kolbingen mit 10103 kg entgegen. Die höchstleistende Kuh im Zuchtverein steht bei Andreas Mink im Stall.