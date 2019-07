Rektor will nun auf Reisen gehen

In einem Festakt in der Aula der Wachtfelsschule ist der Rektor Walter Ströbel in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Stelle wird bis zu einer endgültigen Lösung kommissarisch von Isabel Martin übernommen. Sie wohnt in Kolbingen und ist hauptamtlich Rektorin der Grundschule Irndorf.

Zusammen mit dem Kollegium und den Schülern hat die stellvertretende Rektorin Sandra Konschak einen stimmigen Festakt organisiert. In ihren einführenden Worten schwang eine gehörige Portion Emotion mit, und sie führte die zahlreichen geladenen Gäste gekonnt durch das vorbereitete Programm. Zahlreiche Weggefährten konnte sie willkommen heißen, wie den Vorgänger Frohwalt Janzer und die ehemalige Stellvertreterin Doris Berg. Dazu zählten auch die Vertreter der Polizei und Jugendverkehrsschule.

Ein umfassender und dabei launiger Rückblick auf den Werdegang des künftigen Pensionärs kam vom Schulamtsleiter Stephan Wohlgemuth, der feststellte, dass Ströbel immerhin fünf Lehrpläne er- und sogar überlebt hat.

Im Anschluss stellte sich die kommissarische Schulleiterin Isabel Martin vor. Bürgermeister Konstantin Braun hob, wie alle folgenden Laudatoren, besonders die „stets harmonische Zusammenarbeit auch in kritischen Situationen“ hervor. Diakon Karl-Heinz Reiser ergänzte seine Erinnerungen mit einem geistlichen Impuls für den zukünftigen Ruheständler. Zum Schluss zog die Vorsitzende des Elternbeirats, Johanna Straub, ihr Resümee.

Den krönenden Abschluss bildete ein kleiner, vom Kollegium getexteter Sketch mit dem Thema „Ich packe meinen Rucksack für die Reise“ (sie wussten, dass Ströbel schon lange eine weite Reise plant), in den sie zahlreiche nützliche Dinge wie eine Karte, einen Kompass und einiges zur Verpflegung einpackten. Nach seiner Abschieds-Dankesrede lud Ströbel alle zu Speis und Trank und guten Gesprächen ein.