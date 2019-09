Rat will Seniorenkonzept weiterentwickeln

Die Kolbinger mögen viele Probleme haben, langweilige Gemeinderatssitzungen gehören garantiert nicht dazu. Ergo haben sich zahlreiche Bürger die Sitzung am vergangenen Montag nicht entgehen lassen und haben die Gemeinderatssitzung mitverfolgt. Von Ordnungsrufen, Pressediffamierungen, zu leisen Mikrofonen, Forderungen nach Sachlichkeit und wutschnaubenden Gemeinderäten war alles dabei. Aber immer der Reihe nach.

Die grundsätzliche Entscheidung ist gefallen. Der Gemeinderat beantragt Fördermittel, um das Seniorenkonzept weiter fortentwickeln zu können. Dieser Antrag ging mit acht zu einer Gegenstimme durch das Gremium. Der Gemeinderat folgt damit dem Bürgerentscheid vom 15. April, bei dem 65 Prozent der Bürger für das umstrittene Seniorenkonzept gestimmt haben.

„Es ist unsere Aufgabe, den Bürgerwillen umzusetzen“, appellierte Kolbingens Bürgermeister Konstantin Braun zu Beginn der Sitzung. Doch wie soll man den Bürgerwillen auslegen? Wie umgehen mit einem Bürgerentscheid? Im Kolbinger Gemeinderat ist die Umsetzung umstritten. Von Befürwortern über Mahner hin zu Kritikern ist in der Grundsatzdebatte alles dabei.

„Mir ist es aber sehr wichtig, dass wir hier nochmal grundsätzlich über das Seniorenkonzept diskutieren“, eröffnete der Kolbinger Schultes die Debatte. Denn: „Wenn die Grundstimmung im Gemeinderat nicht passt, tun wir uns sehr schwer damit dieses Projekt umzusetzen.“

Zweifel über Finanzierbarkeit

Dementsprechend lang fiel dann auch die Diskussion aus. Der Gemeinderat Kurt Schad äußerte Zweifel über die Finanzierbarkeit und forderte: „Die Finanzen müssen stehen.“ Auch die Frage, was mit den Eigentümern der Häuser passiert, die in der Konzeption eine große Rolle spielen, war umstritten. „Es gibt eine mündliche Vereinbarung mit den Eigentümern“, äußerte der Bürgermeister. Den vereinbarten Kaufpreis behielt Braun für sich, womit er auf scharfen Widerstand von Gemeinderat Johann Schreiber stieß: „Ich kann doch nicht planen, ohne zu wissen, was das kostet.“

Dieser Ansicht trat Konstantin Braun entgegen, der erst grünes Licht vom Gemeinderat will. „Erst muss die Planung stehen, dann erst kann man in Verhandlungen gehen.“ Unterstützung erhielt er dabei von Peter Beck, der die Gemeinde Kolbingen bei dem Projekt berät und zahlreiche Erfahrungen auf kommunaler Ebene aufweist. Er machte darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat allein über das Konzept entscheidet und erst einen Plan vorlegen muss, bevor kalkuliert werden könne: „Ohne Planung bekomme ich keine Zahlen.“

Auch wenn noch viele Fragen und Zweifel blieben, zeigte sich der Rat nahezu einig, dass das Konzept weiter fortgeführt wird. Mit den beantragten Fördermitteln können nun auch Reisen bezahlt werden, um Konzepte in anderen Orten anzuschauen.

Eine weitere zu treffende Entscheidung war die Frage, wer die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde führen soll. „Ich rate Ihnen zum Vier-Augen-Prinzip“, so der Berater Beck in der Debatte. Zwei Kandidaten kristallisierten sich dann heraus: die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Froneck-Schad sowie der Gemeinderat Johann Schreiber. Mit sieben Stimmen nominierte der Rat Froneck-Schad. Schreiber bekam zwei Stimmen.