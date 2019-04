Räte bekommen mehr Geld für Sitzungen

Der Kolbinger Gemeinderat hat einer geringfügigen Erhöhung um zwei Euro für die Gemeinderäte bei Sitzungen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen zugestimmt. Einem Zuschuss für die Kolbinger Musikkapelle stimmte der Rat ebenso zu.

Die bisherige pauschale Entschädigung für Gemeinderäte, die an den Sitzungen teilnehmen, war vor zehn Jahren auf 38 Euro pro Sitzung festgelegt worden. Bürgermeister Konstantin Braun sagte, dass die Aufwandsentschädigung sich, gemessen an anderen Gemeinden, im oberen Mittelfeld bewege und zum Ehrenamt in der Gemeinde passe. Auch sei die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Gemeinderäte noch nie ein Diskussionsthema innerhalb der Bevölkerung gewesen, fügte Braun hinzu. Außerdem sei der Zeitaufwand für die Gemeinderäte nicht nur auf die Sitzungen beschränkt: Die Gemeinderäte investierten sowohl bei den Sitzungsvorbereitungen als auch bei Veranstaltungen, bei denen sie als politische Vertreter teilnehmen, Zeit und Engagement, die nicht extra entschädigt würden. „Gemeinderat macht niemand des Geldes wegen“, sagte Braun. Einer Erhöhung um zwei Euro auf 40 Euro pro Sitzung für die Gemeinderäte nach zehn Jahren sei deshalb angemessen. Dies sah die Mehrheit der Gemeinderäte ebenso und stimmte dem Antrag mehrheitlich zu.

Die Musikkapelle Kolbingen hat einen Förderantrag bei der Gemeinde in Höhe von insgesamt 2131,10 Euro gestellt. Darin waren Lehrgangskosten für drei Teilnehmer an D-Lehrgängen von 330 Euro enthalten, die bei der Musikkapelle hängenbleiben, um den Nachwuchs zu fördern und auszubilden. Ein weiterer Förderbetrag in Höhe von 605 Euro war für neue Notenständer, weil die alten nicht mehr nutzbar seien. Zehn Festzeltgarnituren wollte die Musikkapelle ebenfalls beschaffen, die bisherigen Garnituren seien ebenfalls nicht mehr zu gebrauchen. Die Bänke und Tische würden nicht nur für Feste genutzt, sondern auch für gemeinsame interne Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Helferfeste, zu denen neben den aktiven Musikern auch Ehemalige, Ehrenmitglieder und Förderer des Vereins eingeladen werden. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, nur die Kosten für die Notenständer von 605 Euro mit 25 Prozent zu bezuschussen. Die anderen Kosten seien nicht förderungswürdig im Sinne der Vereinsförderung.