Orgelklänge verstärken Emotionen des Films

Anton Roggenstein hat in der Kolbinger „Erlöser-Jesus-Christus-Kirche“ ein wahrhaft „anderes Orgelkonzert“ gegeben. Er begleitete an der Orgel den Stummfilm „Der Galiläer“ aus dem Jahr 1921. Die Veranstalter hätten sich allerdings mehr Besucher gewünscht.

Der Film „Der Galiläer“ aus dem Jahr 1921 stellt in den einzelnen Akten die Szenen aus dem Leben und Wirken von Jesus dar. Der Regisseur Dimitri Buchowetzki hat es verstanden, die Stimmungen in den einzelnen Akten vortrefflich ins Bild zu rücken. Als besonders beeindruckend empfand das Publikum den Darsteller des Jesus, der die Figur nicht verklärt, sondern besonders menschlich darstellt.

Los geht es mit dem Einzug in Jerusalem, gefolgt vom Abschied von Vertrauten, dem Verrat des Judas, dem Abendmahl bis hin zur Kreuzigung und der späten Reue des Judas. Dem Regisseur gelangen für den Film zum Teil grandiosen Massenszenen, die teilweise an die Art des Regisseurs Fritz Lang („Metropolis“) erinnern. Dabei behalten die Szenen immer einen Spannungsbogen.

Wer sich in der biblischen Geschichte um die letzten Tage von Jesus Christus auskannte, konnte dem Geschehen auch ohne die im Stummfilm typischen sparsamen Texteinblendungen folgen.

Begleitet wurde der Stummfilm von Anton Roggenstein an der Orgel. Er entführte in neue Klangwelten und verstand es hervorragend, die Bilder durch Töne noch eindrucksvoller wirken zu lassen und der Filmvorlage emotionale Stimmungen zu verleihen. Seiner harmonische Registrierung und immer angepasste Dynamik war es zu verdanken, dass auch der Hörgenuss nicht zu kurz kam.

Anton Roggenstein studierte an der Musikhochschule Trossingen. Neben Chor- und Orchesterleitung, Klavier und Orgel belegte er etliche Meisterkurse in Paris, Kevelear, München und Aachen. 1998 wurde ihm der Südwestfunk-Orgelimprovisations-Preis verliehen und im darauf folgenden Jahr das Stipendium des Landes Nordrhein-Westfalen im Fach Orgelimprovisation. Seit 1999 ist er Kantor der Pfarrgemeinde St. Martin – 2004 erreichte er zusammen mit dem Chor St. Martin, Trochtelfingen, den ersten Platz beim Chor-Wettbewerb der Württembergischen Philharmonie. Konzertreisen führten ihn in den vergangenen Jahren als Organist nach Frankreich (u.a. Notre-Dame/Paris), USA (Atlanta, Nashville), Spanien (Teneriffa), Italien oder Tschechien. (pa)