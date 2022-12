Nur mit Bildung der Armut entfliehen

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Viele Menschen in Nepal werden auf ihrem Weg das Tor nicht durchschreiten. Mehr als 35 Prozent der Erwachsenen in Nepal, dem drittärmsten Land der Welt, sind Analphabeten. Der Ökumenische Eine-Welt-Kreis (ÖWK) aus dem westfälischen Wolbeck will das ändern. Muss aber erst einmal die Folgen eines schweren Erdbebens bewältigen. Dabei bekommt er Hilfe aus Kolbingen.

Verheerende Erdbeben im Jahr 2015

Es ist ein Samstag, als am 25. April 2015 um 11.56 Uhr in Nepal die Erbe bebt. „Es war schnell klar, dass diese Naturkatastrophe Nepal um Jahre zurückwerfen wird“, schreibt der ÖWK. Mehr als 8000 Menschen starben, hunderttausende verloren ihre Existenz. Auch die Schulen im Land erlitten große Schäden. Allein im Distrikt Kavre, einer von 77 Distrikte des Landes und mit 1396 Quadratkilometern fast siebenmal so groß wie Stuttgart, wurden 196 Schulgebäude zerstört.

Dort setzt der ÖWK an, der vom Kolbinger Wilfried Leibinger unterstützt wird. „Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Für uns war es ein besonderes Anliegen, den Menschen wieder neue Perspektiven für ihre Zukunft zu geben“, schreibt die Vereinigung. Innerhalb weniger Jahre hat der Verein sieben Schulgebäude an drei Standorten gebaut.

Handwerker nur aus dem eigenen Land

Die soliden und erdbebensicheren Häuser beherbergen die Primary und Lower Secondary School in Bela, die Lower Secondary School in Bahkundebesi und die Primary School in Sera. Diese haben auch das Erdbeben von 2015 überstanden. Damit die Wertschöpfung in Nepal bleibt, werden nur lokale Planer und Handwerker mit Planung, Bauüberwachung und Errichtung der Schule beauftragt.

75 Prozent der Kosten

Dank der Spenden – auch von der Aktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung – und durch die Förderung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ), das 75 Prozent der Kosten übernimmt, sind seit dem Erdbeben weitere elf Schulen wieder aufgebaut worden. Sechs sind in Angriff genommen worden und sollen bis zum Frühjahr fertig sein.

„Die Kinder konnten es nicht mehr abwarten und haben die Schulen schon in Besitz genommen, obgleich noch einiges fehlt“, sagt Narayan Adhikari, Projektleiter für den ÖWK vor Ort.

Immer noch 83 Schulen nicht nutzbar

Trotzdem können 83 weitere der 587 Schulen allein in der Region Kavre immer noch nicht genutzt werden. Von staatlicher Seite sei keine Unterstützung bei dem Wiederaufbau zu erwarten, meint der Verein. Dazu fehlen die Mittel. Durch die Corona-Pandemie habe sich die wirtschaftliche Situation von Nepal verschlimmert, weil die Einnahmen aus dem Tourismus oder Überweisungen von im Ausland arbeitenden Nepalesen – macht fast 40 Prozent des Staatshaushalts aus – weggefallen sind.

Dabei besteht in Nepal Schulpflicht bis zum 10. Schuljahr. Dies wird – vor allem in ländlichen Regionen – kaum wahrgenommen. Eltern schicken ihre Kinder oft nicht zur Schule, weil sie bei der Hausarbeit oder der Ernte gebraucht werden, oder weil die Schulwege zu weit sind, um eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht gewährleisten zu können. Die Einschulungsquote liegt zwar bei rund 93 Prozent. Aber schon bei den Fünftklässlern ist die Quote auf 78 Prozent gesunken.

Großes Hygiene-Projekt gestartet

Zusätzlich zum Bau der Schulen hat sich der ÖWK noch ein weiteres Projekt gestartet. Das Wissen um Hygiene ist gerade in ländlichen Regionen nicht so verbreitet. Dies hat sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt, in der das schwache Gesundheitssystem Nepals wenig entgegenzusetzen hatte.

An sechs wiederaufgebauten Schulen und fünf weiteren Schulen sollen Gesundheitsexperten insgesamt 80 Workshops durchführen, in denen altersgerecht der Stellenwert der persönlichen Hygiene für den Gesundheitsschutz vermittelt, praktische Übungen durchgeführt und der sachgerechte Einsatz von Hygieneartikeln, insbesondere auch für die Corona-Vorbeugung, eingeübt wird.

Zusätzlich wird eine Grundausstattung mit Hygieneartikeln finanziert. Ziel der Maßnahmen ist es, das Thema Hygiene im Schulalltag zu etablieren. Deswegen werden an dem Programm neben den 3.500 Schülerinnen und Schüler auch Lehrer und Eltern teilnehmen.

Kosten fast 700.000 Euro

Die Projektkosten für die Maßnahmen zwischen Dezember 2020 und dem Jahresende 2023 betragen fast 700.000 Euro. Das BMZ förderte das Projekt mit 486.437 Euro. Somit musste der ÖWK 162.153 Euro durch Spenden aufbringen, um die Projekte realisieren zu können. Eine ohnehin schwierige Aufgabe, die sich durch die Teuerung der Baukosten nochmals verschärft hat.

Aktuell rechnet der ÖWK mit Mehrkosten von 125.000 Euro, die das Ministerium fast drei Viertel übernimmt. Rund 35.000 Euro muss der Ökumenische Eine-Welt-Kreis aber selbst noch zusätzlich aufbringen. „Deshalb ist jede Spende hilfreich“, heißt es vom Verein.

Die Prüfung der Mittelverwendung in Nepal erfolgt über einen neutralen Buchprüfer, der durch die Deutsche Botschaft bestellt ist.