Neuer Dirigent zieht alle Register

Kurzweilig, bunt und facettenreich und damit ein purer Hörgenuss. So hat die Musikkapelle Kolbingen ihr Jahreskonzert am vergangenen Samstag in der Mehrzweckhalle präsentiert. Die Gastkapelle aus Niedereschach hat sich mit einem perfekt in Szene gesetzten Auftritt als Höhepunkt herauskristallisiert. Dirigent Thomas Solt hat beide Kapellen musikalisch angeführt.

Bevor dieser allerdings mit seinen Musikern die Bühne betrat, formte die Flötengruppe den Anfang. Die Kleinsten aus den eigenen Reihen der Musikkapelle Kolbingen zeigten wie bei „Oh du fröhliche“ oder „Vom Himmel hoch da komm ich her“, dass sie ihr Instrument bereits in jungen Jahren voll im Griff haben. Die Zöglingskapelle knüpfte an diesen Auftritt mit „Lets Rock“ von Michael Sweeney nahtlos an.

Dominanz gezeigt

Der Musikverein „Harmonie“ Niedereschach füllte mit seinen 70 Musikern die Bühne in der Mehrzweckhalle voll aus. Unter der Leitung von Thomas Solt wurde den rund 300 Zuhörern schnell die Qualität der Musiker klar. Mit einem nahezu perfekten Zusammenspiel der einzelnen Instrumente rissen sie ihr Publikum mit „Adelhausener Impressionen“ mit und zogen dabei gleich zu Beginn alle Register. Auf den flotten Konzertmarsch folgte „Oregon“. Ein sanfter und gefühlvoller erster Teil des Stücks entwickelte sich zu einem lauten und starken Charakter, bei dem alle Register ihre ganze Dominanz präsentierten.

Mit einem Medley von dem King of Pop, ließen die Niedereschacher Michael Jackson aufleben. Gekonnt schaffte Dirigent Solt mehrfach Platz für seine Solisten. Vor allem das Saxophon entpuppte sich bei diesem Medley als Highlight. Mit sanften Tönen aus Tanz der Vampire und weihnachtlichen Klängen verabschiedete sich der Musikverein „Harmonie“ nach einem grandiosen Auftritt unter langanhaltendem Beifall und Jubelrufe.

Schwungvoll und mit Heimvorteil

Einer aber blieb auch im zweiten Teil des Jahreskonzerts auf der Bühne präsent: Thomas Solt aus Seitingen-Oberflacht. Er wechselte lediglich sein Outfit, damit er auch optisch zur Kolbinger Musikkapelle passte. Solt ist erst seit wenigen Monaten der musikalische Leiter der Kolbinger.

Deren Auftritt begann ebenso mit einem Konzertmarsch – „Arsenal“. Schwungvoll und mit Heimvorteil starteten sie in ihr Jahreskonzert. Das Publikum hatten sie mit diesem Auftakt schnell auf ihrer Seite. Solt schaffte es, in der Kürze der Zeit auch die Register der Musikkapelle perfekt in Szene zu setzen, egal ob Posaunen, Klarinetten, Hörner oder Trompeten. Die Instrumenten-Gruppen harmonierten ausdrucksstark, die Übergänge gestaltete er sanft – das Publikum genoss den gesamten Auftritt. Bei „Ross Roy“ baute er erneut ein Saxophon-Solo ein und punktete erneut bei den Zuhörern. Gerade bei dem Stück von Jacob de Haan hörten die 300 Kolbinger in der Mehrzweckhalle die unterschiedlichen Facetten des Zusammenspiels der Instrumente.

Und wie es sich so kurz vor dem Heiligen Abend gehört, endete das Jahreskonzert neben mehreren Zugaben mit einem Weihnachtslied.

Die Kapelle entschied sich hierbei für das weltbekannte spanische „Feliz Navidad“ aus den Siebzigern. Damit setzte die heimische Musikkapelle den Schlusspunkt unter ein kurzweiliges, stimmungsvolles Jahreskonzert, das mit jeder Menge Qualität ein Hörgenuss für alle beteiligten war.