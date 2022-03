Narrenvogtei Kolbingen resümiert Höhen und Tiefen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Generalversammlungen im November 2020 und 2021 ausfallen mussten, konnten diese jetzt abgehalten werden. Eine Erleichterung war Vorstand Markus Schad anzumerken, als er die Kolbinger Narren endlich wieder zu einer Generalversammlung im Kolbinger Sportheim begrüßen durfte. Er gab einen Rückblick über die vergangenen, bewegenden Vereinsjahre 2019/20 und 2020/21.

Als Highlight ist das Ringtreffen 2020 hervorzuheben, welches nun schon über zwei Jahre her ist. Er machte nochmals deutlich, wie viel Unterstützung notwendig ist, ein solches Event zu planen und durchzuführen. Die Fasnet 2021 musste leider komplett ausfallen.

Auf den Bericht des Vorstands folgt der Kassenbericht. In gewohnt ausführlicher Manier berichtet Tobias Wachter zunächst vom Vereinsjahr 2019/20. Aufgrund der gut gelaufenen Großveranstaltung lässt sich ein solider Gewinn verzeichnen; im folgenden Vereinsjahr dann ein leichtes Minus, was auf fehlende Veranstaltungen zurückzuführen ist. Auch Schriftführer Cornelius Hipp lässt die vergangenen Jahre nochmals Revue passieren. Obwohl nach dem Ringtreffen bekanntermaßen keine größeren Events möglich waren, wird deutlich, dass die Narrenvogtei auch im Hintergrund weiterhin tätig ist. Vogtmeister Eberhard Schad hat nichts zu bemängeln, wohl auch deswegen, da die letzten Umzüge über zwei Jahre her sind - es waren die durch die Narrenvogtei gut vertretenen Ringtreffen in Nendingen und Kolbingen.

Die Entlastung der Vorstandschaft, sowie die umfangreichen Wahlen werden zum ersten Mal von Bürgermeister Abert durchgeführt. Zunächst werden, rückwirkend für die Vereinsjahre 2020 bis 2022, der 2. Vorstand Patrick Garnier, Kassier Tobias Wachter, sowie die Elferräte Fabian Dieth, Rainer Laible und Jonas Nestel in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso wird Samuel Schilling, zuvor als Vereinsdiener tätig, als neuer Elferrat gewählt. Für die Vereinsjahre 2021 bis 2023 werden der 1. Vorstand Markus Schad, Schriftführer Cornelius Hipp, Vogtmeister Eberhard Schad und die Elferräte Julian Weiß, Andreas Mattes, Marius Mattes, Kevin Köhler und Nicolai Baum wiedergewählt. Als neue Vereinsdiener konnten Mateo Schad und Nils Hilzinger gewonnen werden, welche den Elferrat in diversen Arbeitseinsätzen bereits tatkräftig unterstützt haben. Es lässt sich erkennen, dass die Narrenvogtei in Zukunft keine Personalprobleme haben wird.