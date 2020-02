Narren stellen Kolbingen auf den Kopf

Die Narren aus der gesamten Region und darüber hinaus haben das vergangene Wochenende Kolbingen eine große Fasnetsparty verwandelt und dabei das Brauchtum in den Mittelpunkt gestellt.

Bereits am Freitag eröffnete der Vorstand der Narrenvogtei Markus Schad, die ihren 61. Geburtstag feierte, in einem mit mehreren tausend Narren vollbesetzten Festzelt in Kolbingen das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg. Nach dem Fassanstich durch den schlagfertigen und kompromisslosen zweiten Bürgermeisterstellvertreter Torsten Eichhorn ergriff Ringpräsident Reinhold Hafen das Wort. Die Kolbinger Narren nutzten ihren Heimvorteil als Gastgeber voll aus und gingen als erstes mit einer beachtlichen Anzahl an Hästrägern mit ihrem Narrenmarsch auf die Bühne. Sie zeigten stolz ihre Tradition und ihr Brauchtum. Viele weitere Zünfte folgten am Freitagabend mit ihrer Brauchtumsvorstellung. Alleinunterhalter Sascha Melber aus Oberndorf am Neckar brachte mit fetziger Partymusik das große Festzelt bis in die frühen Morgenstunden ins Schwitzen.

Nach einem Tanznachmittag der Kinder- und Teeniegarden und das Narrenbaumstellen durch die Zimmergilde Zoznegg feierte das Narrenvolk auf dem Heuberg im Festzelt, verpackt als „He-Ga-Gu-Nacht“, eine weitere Fasnetsparty.

Ein großer und mehr als zweistündiger bunter Umzug, bei dem alle Ring- und Gastzünfte des 28. Ringtreffens mitwirkten, fand bei der Bevölkerung am Sonntag großen Zuspruch. In mehreren Reihen verfolgten die Zuschauer das bunte Treiben des Ringumzugs quer durch Kolbingen. Die kleinen und großen Narren erlebten bei frühlingshaften Temperaturen – besser hätte das Wetter nicht sein können – eine rund zweistündige Zeremonie, bei der sich die Narrenvereine mit verschiedenen Häs und Masken von ihrer besten Seite zeigten und dabei den einen oder anderen Zuschauer in die Mangel nahmen. Die Musikgruppen zogen mit ihrer fetzigen und lautstarken Einlagen genauso wie die Mädels von unterschiedlichen Garden im Gleichschritt durch die Straßen.

Nicht nur alle Teilnehmer und Zuschauer zeigten nach drei Tagen Fasnet auf dem Heuberg rundum zufrieden, sondern auch der Vorstand der Narrenvogtei Kolbingen: „Es hat alles reibunglos und ohne Zwischenfälle geklappt. Es war für uns ein tolles und unbeschreiblich schönes Ringtreffen“, so Schad abschließend, der übrigens bei die Narrenmesse am Sonntag als selbst Organist mit dem Narrenmarsch begleitete.