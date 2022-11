Musikkapelle Kolbingen begeistert endlich wieder mit Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte die Musikkapelle Kolbingen endlich wieder ein Jahreskonzert veranstalten.

Eröffnet wurde der Konzertabend von den jüngsten Vereinsmitgliedern: Die Blockflötengruppe unter der Leitung von Isabel Amann und Salome Vögtle stimmten die Konzertbesucher gekonnt auf einen musikalischen Abend ein. Für einige der Kinder war es der erste Auftritt, den sie jedoch mit Bravour meisterten.

Auf die Blockflötenkinder folgte eine Premiere: Die Jugendkapelle Heuberg absolvierte ihren ersten Auftritt. 2019 wurde die Kooperation der Musikvereine Kolbingen, Renquishausen und Königsheim gegründet. Seitdem proben die Kinder und Jugendlichen der drei Vereine gemeinsam unter der Leitung von Achim Großmann und konnten am Konzert nun endlich ihr Können unter Beweis stellen. Mit drei gut einstudierten Konzertstücken, der Ballade „Irish Dream“, eine für Blasmusik arrangierte Version des bekannten Popsongs „Viva La Vida“ und dem Solostück für Flöte „Fiorellina“, verzauberten sie das Publikum. Auch eine Zugabe hatte die Jugendkapelle für die begeisterten Konzertbesucher vorbereitet.

In Anschluss konnte die Musikkapelle Kolbingen nach zweijähriger pandemiebedingter Pause endlich wieder auf der Konzertbühne Platz nehmen und das Publikum mit auf eine musikalische Reise nehmen. Nachdem sie ihren Konzertteil unter der Leitung von Thomas Solt mit dem Marsch „Kameraden für Immer“ eröffnete, konnte Dr. Lisa Locher vom Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen zahlreiche Mitglieder der Kapelle für ihr langjähriges Engagement im Verein ehren. Da es hier natürlich auch aus den letzten Jahren einiges nachzuholen gab, wurden in diesem Jahr insgesamt 21 Musiker ausgezeichnet.

Anschließend entführten sie das Publikum mit „Waterkant“ an die Nordsee, bevor der Marsch „O Vitinho“ die Halle mit portugiesischen Rhythmen erfüllte. Mit den bekannten Melodien der Stücke „Wild West - The Best of Ennio Morricone“ und „Frank Sinatra Classics“ vollendete die Musikkapelle den Konzertabend. Der Applaus des Publikums wurde anschließend auch mit zwei Zugaben beantwortet.