Musical-Gala in Kolbingen ist grandios

Eine große Chorgemeinschaft sowie die Solisten Nyassa Alberta und Gunnar Schierreich mit der Begleitband von Anton Roggenstein haben ein Konzert abgeliefert, das ein wahrer Ohren- und Augenschmaus war. Jeder, der dieses denkwürdige Konzert nicht besuchte, hat etwas Großes verpasst.

Die Chorgemeinschaft – bestehend aus dem Kolbinger Projektchor, dem MGV-Eintracht Kolbingen, den „Zollernlandchören“, dem MGV Binsdorf und dem Trochelfinger Chor „St. Martin“ – hat in der Zeit von Januar bis kurz vor dem ersten von vier Auftritten unter der Leitung von Josef Hutt ein wahrhaft anspruchsvolles Programm einstudiert.

Dabei waren Nyassa Alberta und Gunnar Schierreich die absoluten Höhepunkte. Richtig gut kam die Moderation von Anne Schmidt (SWR 4) beim Publikum an. Sie verstand es, die Programmpunkte nicht nur stimmig, sondern auch mit launigen Worten zu verbinden.

Der Bogen aus Musical- und Filmmelodien – fast alle von A. Roggenstein arrangiert – war weit gespannt. Mit „1492: Die Eroberung des Paradies““ – „Conquest of Paradise“ – eröffneten die Männer des 160-köpfigen Chorenensembles den Reigen. Mit Songs aus „Das Phantom der Oper“ zeigten die Solisten bereits eindrucksvoll, was sie stimmlich so zu bieten haben. Auch der nun vollständige Chor konnte durch klangliche und stimmliche Präzision glänzen.

Das zeigte sich zum Beispiel in „Mamma Mia“. Im letzten Stück vor der kurzen Pause brillierten beide Solisten mit weicher Stimmführung und Einfühlsamkeit im „Pie Jesu“ aus dem „Requiem“ (A. L. Webber), so dass eine „Gänsehaut“ unausweichlich war, und der Beifall schier nicht enden wollte.

Im zweiten Teil wurde es dann richtig rockig. Bereits bei einem Medley aus „Jesus Christ Superstar“ zeigten beide Solisten, was sie außer Stimme auch an Tänzerischem zu bieten haben. Bei „We Will Rock You“ gelang es Schierreich, das Publikum zum rhythmischen Klatschen zu animieren. Einen stimmlichen Höhepunkt setzte Alberta mit dem Song „I Wanna Dance with Somebody“ (aus dem Film „Bodygard“). So einfühlsam interpretiert, war am Ende des Songs der Beifall riesengroß.

Die Chorgemeinschaft zeigte dann mit hervorragend verständlich gesungenen Titeln aus „Mary Poppins“, was aus ihnen herauszuholen ist. Einen fulminanteren Abschluss des Konzerts als mit der Darbietung von „Die Sonne Nubiens“ aus „Aida“ (Elton John) hätten sie nicht wählen können. Hier haben alle Solisten und die Chorgemeinschaft eine musikalisch unter die Haut gehende Atmosphäre geschaffen.

Standing Ovations waren der Lohn für die Akteure und die Aufforderung nach Zugaben, denen gerne unter großem Jubel der Zuhörer stattgegeben wurde. Alles in Allem ein grandioser Spätnachmittag