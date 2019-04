Motorradfahrer schwer verletzt

Großeinsatz für den Rettungsdienst am Ostermontag in der Bärensteig: zwei Motorräder fuhren in einer Rechtskurve gegen einen Kleinbus. Resultat: zwei Schwerverletzte.

Der erste Motorradfahrer war laut Polizei gegen 16.10 Uhr auf dem Weg nach Kolbingen. In einer Rechtskurve geriet der 22-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Aus der Gegenrichtung kam ein Kleinbus. Dessen Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Nach der Kollision schleuderte das Motorrad nach links und blieb neben der Kreisstraße liegen.

Während sich die Insassen des Kleinbusses um den verletzten Motorradfahrer kümmerten, fuhr ein weiteres Motorrad die Bärensteig hinauf. Der ebenfalls 22-jährige Yamahafahrer kam in derselben Kurve nach links und prallte frontal gegen den stehenden Ford Transit. Den Biker schleuderte es in eine Wiese. Seine 19-jährige Mitfahrerin flog über den Kleinbus auf die Fahrbahn. Beide erlitten schwere Verletzungen. Drei Rettungsteams und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten, die alle in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Feuerwehr Kolbingen war mit zwölf Mann im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die K5925 halbseitig gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 7500 Euro.