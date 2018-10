Modellbauer präsentieren in Kolbingen den Honberg

Nicht nur Modellbauer-Herzen haben am Wochenende bei der Ausstellung der Modellbahnfreunde Oberes Donautal in Kolbingen höher geschlagen: Auch Kinder und andere aufmerksame Beobachter haben immer wieder neue überraschende Details in den Miniaturlandschaften entdeckt.

Vom Saurierskelett in einer Höhle bis zum Nachbau der Ruine „Maria Hilf“ hatten die Ausstellung so einiges zu bieten. Auf einer „Spur IIm“ zeigte der Verein die größten Zugmodelle im Maßstab 1:22,5. Die große Märklin-Anlage aus ganz unterschiedlichen Landschaftsmodulen - von der Wintersportarena bis zum Hochgebirgs-Viadukt – ist noch analog mit Trafos bedient worden. Nur am Bahnbetriebswerk haben bereits Smartphones die Loks dampfen und hupen lassen.

Auf der dritten, digitalen, Gleichstromanlage im H0-Maßstab 1:87 waren zusätzlich noch ferngesteuerte Autos unterwegs. Als Pendant zu einem imposanten Schlossensemble war in Kolbingen zum ersten Mal ein ganz neues Modul zu bestaunen: der Honberg. Demnächst könnte innerhalb der Ruinen-Mauern sogar noch ein Honbergsommerkonzert in Miniatur zu sehen sein.