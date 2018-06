Mit großen Schritten Richtung „Heuberger“

Sie sehen eigentlich ziemlich entspannt aus, die Organisatoren DES Fußball- und Festereignisses des Jahres auf dem Heuberg. Dabei ist jede Menge getan und jede Menge noch zu tun für das Heuberger Wanderpokalturnier am Pfingstwochenende zwischen 25. und 28. Mai. Rund 1200 Besucher werden bei den Zeltveranstaltungen im Rahmenprogramm jeweils erwartet, das Zelt wird neben dem Sportheim aufgestellt und umfasst stattliche 40 auf 20 Meter, plus Küchenzelt, plus Barzelt. Der Rasen sieht wunderbar aus – die Gemeinde spendiert das Wasser.

Trotz aller Gelassenheit fiebern der Verein und das Dorf dem Ereignis entgegen. Es sei schon deshalb etwas Besonderes, so Ausschussmitglied Thorsten Schmalhofer, „weil in diesem Turnier jeder gewinnen kann, egal wie die Saison läuft. Das ist wie beim DFB-Pokal. Beim Heuberger wachsen die Mannschaften über sich hinaus.“ „Das sind ja alles lokale Teams, lauter Lokalderbys und da sind alle Spieler hoch motiviert. Bei Lokalderbys kommen auch immer viele Zuschauer“ ergänzt Uwe Amann.

Dass die Gesprächsrunde einstimmig „Kolbingen!“ antwortet auf die Frage nach dem Favoriten, könnte allerdings eher Lokalpatriotismus geschuldet sein. Böttingen wird von den meisten Vereinen immer wieder als heißer Tipp gehandelt.

Es könne aber auch ganz anders kommen. Das mache diesen ganz besonderen Reiz des Wanderpokalturniers aus. Und: „Wer den Pokal holt, der steht ein Jahr lang ein bisschen über allen anderen Vereinen“, lacht Thorsten Schmalhofer.

Der SV Kolbingen hat eine Frau an der Spitze, bei Manuela Kossack laufen die Fäden zusammen. Im Vorfeld habe man sich mit den Vereinsvorständen der anderen Heuberggemeinden zusammen gesetzt und sich Rat geholt, denn turnusmäßig ist jede Gemeinde alle neun Jahre Ausrichterin. Und seit Kolbingen das letzte Mal Organisator war hat sich einiges verändert. Jörg Vögtle ist der einzige in der Runde, der das letztes Mal miterlebt hat.

Und seither habe sich einiges verändert: die Größe des gesamten Festes, vor allem aber auch die ganzen Sicherheitsbestimmungen, Jugendschutz und anderes. Seit einem Jahr wird organisiert, seit einigen Monaten trifft sich der Organisationskreis zwei bis drei Mal in der Woche plus Arbeit von zuhause aus, fasst Manuela Kossack zusammen. Rund 500 Dienste sind zu verteilen, der „Harte Kern“ übernimmt bis zu fünf, sechs Schickten, andere eben eine oder zwei, sodass überschlägig wohl rund 450 Leute mitarbeiten werden, schätzt Rüdiger Weiss.

Spende geht ans Pfiff

Zum Rahmenprogramm gehören neben den Abendveranstaltungen auch Kinderprogramm am Samstagnachmittag zum Beispiel. Mit dabei ist die Frühförderstelle Pfiff in Spaichingen. Sie haben sich die Organisatoren ausgesucht als gemeinnützige Einrichtung, der ein Teil des Erlöses der Festschrift zugute kommen soll. Denn von den 1000 „Heubergerblättle“ die sich über Anzeigen finanzieren, fließt vom Verkauf 50 Cent an einen gemeinnützigen Zweck und je 1,50 in die jeweiligen Jugendkassen der beteiligten Vereine, die die Hefte verkaufen.

Was sich die fleißige Runde besonders wünscht im Hinblick auf das bevorstehende Fest? „Schönes Wetter!“, kommt es wie aus einem Munde. Auch wenn „der Heuberger“ so populär sei, dass die Leute auch kommen „wenn es hagelt“, ist sich Thorsten Schmalhofer sicher.