Ministranten verkaufen Gebäck

Jüngst haben die Ministranten aus Kolbingen nach dem Gottesdienst eine Überraschung für die Gottesdienstbesucher organisiert. Ursprünglich war geplant, dass der Barwagen der Ministranten (gebaut während der 72-Stunden-Aktion der Ministranten im Mai 2019) auf dem Kirchplatz vorfährt. Allerdings machte das Wetter nicht mit, denn es regnete in Strömen. Die Ministranten ließen den Ausschank aber nicht ausfallen, sondern boten unter Beachtung der Hygiene-Vorschriften Kaffee, Tee, Zopf, Blätterteiggebäck und frische Waffeln kurzerhand unter dem Vordach der Kirche zum Mitnehmen an. Die vielen Gottesdienstbesucher nahmen das Angebot freudig an und spendeten gerne für die Ministrantenkasse. Die Minis waren sich einig, eine solche Aktion wiederholen zu wollen.