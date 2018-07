Marotten: Professor Mezger beleuchtet Fasnetskultur

Eigentlich müsste jeder Narrenfunktionär ein Seminar beim bekannten Volkskundler Werner Mezger belegen. Doch nicht die Narrenvogtei, sondern die KAB hatte den populären „Fastnachtspapst“ zu seinem zweiten Vortrag in die Gemeinde „zwischen Himmel und Höhle“ am Freitagabend eingeladen.

Was hat eigentlich die katholische Erwachsenenbildung mit dem „weltlichen“ Thema der Narretei zu tun? Der Vorsitzende Hubert Kopp meinte nur süffisant „es gibt genug Narren um uns herum, und nersch (närrisch) sei(n) ist eine schöne Sache.“ Dass aber sehr wohl eine enge Beziehung zwischen der katholischen Kirche und der Fastnacht besteht, belegte Mezger wissenschaftlich fundiert:

„Die Kirche hat schon früh eingesehen, dass die Menschen ein Ventil brauchen, schließlich galt es vor der 47 Tage dauernden Fastenzeit die überschüssigen Nahrungsüberschüsse zu verbrauchen. In der streng reglementierten Periode vor Ostern durften nämlich keine warmblütigen Tiere und deren Produkte genossen werden. Und weil das liebe Federvieh im Frühjahr viele Eier produziert, erklärt sich auch von selbst, warum sich an Ostern viele Bräuche um das Ei drehen“, deutete der Inhaber eines Lehrstuhles an der Freiburger Universität.

Nicht jedem Kirchenlehrer sei das ausschweifende Fasnetstreiben wohl gelegen gekommen, Augustinus wetterte gegen das nicht gottgefällige Tun, genauso wie später Reformator Luther. Doch anderen Theologen sei der „Teufelsstaat“ als Sparringspartner durchaus willkommen gewesen. Zur Darstellung der Heilsgeschichte treiben maskierte Teufelsfiguren in italienischen Regionen sogar noch heute bei Fronleichnamsprozessionen Schabernack mit jungen Mädchen und in Überlingen werden die satanischen Larven sogar in der Sakristei aufbewahrt, führte Mezger an.

Auch die zu einem echten Narren gehörenden Attribute kann der gebürtige Rottweiler fundiert einordnen. So sei der Fuchsschwanz weniger als ein Symbol für die Schlauheit, sondern für die betrügerische Hinterlist zu deuten. Erotische Dinge wie die Narrenwurst und der Hahnenkamm symbolisieren die Fleischeslust, die tönende Schelle steht für die sieben Todsünden, die Eselsohren für die Torheit, die Marotte als Spiegelbild und die Schweinsblase entlarven den hohlen Narren selbst.

Mezger verschwieg auch die weniger rühmlichen rassistischen Auswüchse des Brauchtums nicht. Vielerorts wurden die ungetauften Mohren, Sarazenen, Türken und Juden auf die gleich niederen Stufen des Narren und Antichristen gestellt. Trotzdem sei die närrische Tradition jedoch als europäisch-abendländisches Kulturelement wertbeständiger als das flüchtige ökonomische Kapital.