Marc Marshall startet Tournee „Liebe, Frieden, Respekt“

Marc Marshall macht bei seiner Deutschlandtournee am Sonntag, 4. Dezember, in der Kolbinger Pfarrkirche mit seinem „Weihnachtskonzert“ Halt. Beginn ist um 17 Uhr., Einlass ab 16 Uhr. Die Weihnachtstournee steht unter dem Motto „Liebe, Frieden, Respekt“.

Marc Marshalls Weihnachtskonzerte sind für zahlreiche Musikfreunde ein fester, jährlicher Termin, eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit, heißt es in der Pressemitteilung. Gefeiert wurde der vielseitige Bariton schon als „Meister der leisen Töne“ und „Botschafter für Frieden und Freundschaft“. Wo seine Stimme erklinge, öffnen sich die Herzen der Menschen.

Die Weihnachtstournee beginnt am ersten Advent. Marc Marshall gastiert bis zum Ende des Jahres an 25 Orten. Oft sind die Kirchen und Konzertsäle bis auf den letzten Platz besetzt. „Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, lädt Marc Marshall ein. „Es ist mir eine Herzenssache, mit Ihnen und Euch, wie eine große Familie, die Tradition und den Geist der Weihnacht mit Musik zu beleben." Begleitet wird Marc Marshall am Klavier von René Krömer, der vielen noch als Pianist von Udo Jürgens in Erinnerung ist.

Traditionell lädt Marc Marshall auch dazu ein, bei seinen Weihnachtskonzerten mit ihm im Duett zu musizieren. Marc Marshall sucht in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner. Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben. Marc Marshall ermuntert sie „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden. Es muss nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein“. Wichtig sei, dass die Musik und der Text „Liebe, Frieden, Respekt“ in sich tragen.“ Bewerbungen mit einem Video können an die E-Mailadresse info@mw-promotion.de gesendet werden, heißt es in der Pressemitteilung.